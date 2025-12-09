Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..."

Jasmine Paolini è pronta per un'altra grande stagione. La giocatrice azzurra, dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano Cortina da Atene a Roma, è stata ospite insieme alla compagna di doppio Sara Errani, di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Un'occasione per rivivere i successi conquistati insieme negli ultimi anni.

Impossibile non parlare di Jannik Sinner e del suo dualismo con Carlos Alcaraz, che sta monopolizzando il circuito maschile. Alla domanda su chi preferisse tra i due Paolini ha risposto a sorpresa così: "A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo. È una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. Quindi quella cosa di Jannik a me fa impazzire, però ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta. Quindi tutti e due secondo me sono incredibili". Alla stessa domanda, Errani ha risposto: "A me piacciono entrambi … è duro da scegliere".

Nella prossima stagione ci sarà una grande novità per Paolini, con l'ingresso nel suo team proprio di Errani. Una novità annunciata durante la loro apparizione in tv. "Io avrò due persone, Danilo Pizzorno che sarà il mio allenatore e Sara che farà più la parte tattica di partita. Perché lei tatticamente è another level" ha spiegato la numero otto al mondo. Sull'oro alle Olimpiadi (prima tennista italiana, a Parigi 2024), la giocatrice toscana ha spiegato questo anedotto: "Prima di vincere, le Olimpiadi non ce le avevo molto in testa. È brutto da dire, ma per il tennis le Olimpiadi, essendo ogni 4 anni e mentre ogni anno ci sono gli Slam, un pochino secondo me sono messe da parte".

Nella scelta di dedicarsi al doppio un ruolo fondamentale lo ha avuto anche Errani: "Quando Sara mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi… le ho detto 'va bene'. Abbiamo iniziato a giocare e vedevo che giocavamo bene. Prima 'io e il doppio' non eravamo tanto amici. E invece alla fine mi ha regalato momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia, in quel momento mi sono resa conto del valore che hanno le medaglie olimpiche che è una roba totalmente diversa. Coinvolge molte più persone di quel Paese e me ne sono resa conto però dopo".