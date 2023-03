Sinner domina Rublev e vola ai quarti di finale a Miami

Un grande Jannik Sinner supera in due set (6-2 6-4) Andrey Rublev e raggiunge i quarti di finale del Master 1000 di Miami. Non smette più di sorprendere il tennista alto-atesino, che conferma il grande stato di forma sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium e batte in scioltezza anche il russo, numero 7 del mondo.

Una prestazione davvero impeccabile di Sinner, partito a razzo già nel primo set con un break nel terzo gioco. Rublev, giocatore dai tanti alti e bassi all'interno della stessa partita, fatica a trovare le misure del campo e si trova sotto di un altro break. Merito di Jannik solidissimo al servizio e nei colpi da fondo campo che chiude 6-2 in soli 32 minuti. Sedici vincenti e 3 gratuiti, il 65% di prime in campo e il 92% di punti con la prima e il 57 sulla seconda, sono i numeri che testimoniano la netta superiorità dell'azzurro.

Nel secondo set Rublev prova a reagire e nei primi due turni non concede punti al servizio e sbaglia pochissimo. Sinner non si scompone e sfrutta una palla break nel 7° game. La sua risposta sul 40-30 è perfetta e vola 4-3 e servizio. Col settimo ace consolida il 5-3 poi chiude 6-4 e torna per la terza volta su tre ai quarti di Miami. Finisce con 28 vincenti e appena 8 errori e l'86% di punti con la prima.

"Il mio livello è stato ottimo, la partita in cui ho servito meglio. Ora continuiamo così!" le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport. Sulla tattica svela: "Ho cambiato un po' il mio gioco, abbiamo studiato una tattica più aggressiva".

Ai quarti in programma domani, aspetta il vincente tra l'olandese Van De Zandschulp e il finlandese Ruusuvuori e poi un possibile rematch contro Carlos Alcaraz in semifinale. Ma con il Sinner visto oggi a preoccuparsi dovranno essere gli avversari.

"Sinner should head down to South Beach and walk on water" @janniksin is still yet to lose a set at the #MiamiOpen! pic.twitter.com/Y3yCdYaOwj — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2023

L'impresa di Sonego

Anche Lorenzo Sonego è negli ottavi del Master 1000 di Miami (traguardo che aveva già raggiunto nel 2021) grazie al successo sullo statunitense Frances Tiafoe (n. 14) in due set: 6-3, 6-4. Nella notte italiana il 27enne torinese, n.59 del ranking ATP, ha giocato un match praticamente perfetto ed in poco meno di un'ora e un quarto si è sbarazzato dell'avversario. A contendergli un posto nei quarti sarà l'argentino Francisco Cerundolo (n. 31) che ha eliminato a sorpresa (6-2, 7-5) il canadese Felix Auger-Aliassime. Tra l'azzurro ed il 24enne di Buenos Aires non ci sono precedenti.

Contro Tiafoe, Sonego ha disputato una partita molto consistente, senza lasciarsi distrarre da un'interruzione per pioggia di oltre due ore sul 3-2 con break di vantaggio nel secondo set. Ed i numeri lo testimoniano: 8 ace (e nessun doppio fallo), il 76% di prime in campo con cui ha ottenuto uno stratosferico 91% di punti, ma anche l'82% dei punti vinti con la seconda di servizio. Nessuna palla-break concessa. Grazie al cammino in Florida si è già garantito il ritorno in top 50.

Nel tabellone femminile fari puntati su Martina Trevisan. La tennista toscana si giocherà questa sera l'accesso ai quarti con la kazaka Elena Rybakina (n.7), dopo aver battuto (6-3, 6-3) la lettone Jelena Ostapenko.