Ecco perché ha 500 punti in più nel ranking (e allunga su Alcaraz) nonostante la sconfitta

Con negli occhi ancora il magnifico spettacolo offerto da Sinner e Alcaraz nella finale più lunga della storia del Roland Garros ma con un epilogo amaro per Jannik, la buona notizia è che la sua posizione nel ranking mondiale Atp migliora e addirittura allunga rispetto al collega Carlos guadagnando ben 500 punti in più.

Quali sono i criteri

Ogni giocatore guadagna e perde (ma può avere anche un punteggio invariato) in base ai risultati ottenuti nello stesso torneo l'anno precedente. Per fare un esempio pratico prendiamo proprio il torneo parigino dello Slam appena concluso. Il vincitore, Carlos Alcaraz, ha bissato il successo dello scorso anno, dunque ha mantenuto invariati i duemila punti conquistati nel 2024 in questo torneo. Il discorso è invece diverso per Sinner che l'anno scorso è stato sconfitto dallo spagnolo in semifinale: in quel caso ha guadagnato 800 punti ma quest'anno ha raggiunto la finale che, per il secondo classificato, vale 1.300 punti. Calcoli alla mano, è facile quindi vedere che l'altoatesino ha 500 punti in più nel ranking anche rispetto allo stesso Alcaraz.

Il nuovo ranking Atp

La classifica Atp aggiornata ogni lunedì ci dice che stamattina Sinner si è svegliato con 10.880 punti che lo fanno diventare sempre più numero uno. Carlos Alcaraz, al secondo posto, ne ha 8850 ma, come detto, non ne ha guadagnati (e quindi non allunga) di nuovi rispetto a 365 giorni fa. Al terzo posto troviamo invece il tedesco Alexander Zverev che conta 6.385 punti, quarta posizione per Novak Djokovic con 4.360 punti, quinto Jack Draper con 4.550. Al sesto posto adesso si trova Taylor Fritz con 4.485 punti, al settimo il nostro Lorenzo Musetti con 4.470 punti. A chiudere la top ten all'ottavo posto c'è Tommy Paul con 3.470 punti, nono posto per Holger Rune con 3.440 punti e decimo Daniil Medvedev con 3.100.

La classifica della Race

Discorso diverso, invece, per l'Atp Race che serve a formare la graduatoria per i migliori otto tennisti del mondo nell'anno solare che a fine anno disputeranno le Atp Finals di Torino.

In questo caso Alcaraz prima di giocare il torneo parigino aveva già oltre mille punti di vantaggio su Sinner con la certezza di rimanere in vetta fino alla fine dell'anno visto che la vittoria del Roland Garros lo fa salire a 1.790 punti di vantaggio sull'altoatesino.