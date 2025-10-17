"Sinner, I’m in". Cosa c'è dietro il botta e risposta di Will Smith e il tennista italiano

Succede anche questo, in quei pochissimi tornei non Atp che si svolgono durante l'anno: al Six Kings Slam di Riad ai tennisti sono state fatte domande che non sono necessariamente attinenti con la loro professione, come è accaduto a Jannik Sinner in questi giorni. La sua risposta non solo è diventata virale ma ancor di più quanto ha risposto a mezzo social un colosso del cinema, Will Smith.

La domanda a Sinner

Dopo aver parlato della sua stagione e degli avversari, a un certo punto a Jannik viene rivolta la seguente domanda: "Se ci fosse un film di Hollywood su di te da quale attore vorresti essere interpretato? ". A quel punto, senza grossi tentennamenti, il numero due del mondo ha risposto spiazzando i presenti. " Facciamo Will Smith, perché no. Sarebbe diverso, ma bello ". Il video, pubblicato da Turki Alalshikh, una delle persone più influenti per quanto riguarda gli eventi che si tengono in Arabia Saudita, è diventato subito virale tanto da essere visto dopo poco anche dal diretto interessato dall'altra parte del mondo.

La risposta di Smith

Con una simpatica e particolare Storia su Instagram dove ha fatto un fotomontaggio mettendo il suo volto al posto di quello di Sinner mentre tiene il trofeo vinto quest'anno a Wimbledon ma lasciando la capigliatura rossa dell'altoatesino, Smith ha risposto in maniera quantomai affermativa. " Jannik, i'm in! ", ossia " Jannik, io ci sto! " con tanti punti escalamativi che nemmeno si contano. Insomma, a questo punto manca l'incontro tra i due per decidere in quale ruolo, il film e quali battute.

Scherzi a parte, probabilmente i due non lavorarenno mai insieme o forse sì, ce lo dirà soltanto il tempo se da questo siparietto a distanza dopo una domanda particolare in Arabia Saudita, davvero Jannik

Sinner e Will Smith si ritroveranno uno accanto all'altro di fronte a una macchina da presa con il produttore americano a dire "Ciak" e Sinner intento a recitare e ricoprire un ruolo diametralmente opposto a quello del tennis.