Six Kings Slam, perché la finale Sinner-Alcaraz si gioca domani (e non oggi)

Le gare contro Fritz e Djokovic hanno dimostrato, ancora una volta, che i più forti sono loro due: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono arrivati in fondo anche al torneo arabo di esibizione chiamato Six Kings Slam che darà una valanga di denaro al vincitore (6 milioni di dollari). La finalissima tra lo spagnolo e l'italiano, però, non si giocherà oggi ma è prevista per sabato 18 ottobre subito dopo la finale per il terzo e quarto posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz (anche loro non scenderanno in campo nella giornata odierna).

Qual è la regola Atp

Chi sta seguendo il torneo si sarà accorto che è spalmato in quattro giorni e non in tre come in teoria potrebbe essere: le prime gare mercoledì 15 ottobre, le semifinali giovedì 16 e le due finali venerdì 17. Ebbene, la spiegazione risiede nel regolamento Atp: pur non trattandosi di un torneo ufficiale che vale punti per il ranking, i tennisti devono comunque seguire il regolamento internazionale che impone loro di non poter disputare tre gare consecutive in tornei che non sono propri del circuito. Ovviamente, la stessa regola vale pure per Djokovic e Fritz che si giocheranno la finalina per il terzo e quarto posto: anche loro obbligati a riposarsi nella giornata odierna.

Ecco che, per questa ragione, l'organizzazione di Riad non ha potuto programmare le ultime due sfide per venerdì 17 ma rimandarle a sabato 18 ottobre. Poco male, però: il campo centrale di Riad sarà pieno e in quattro tennisti rimasti rimarranno un giorno in più nella città araba contribuendo a diffondere il tennis anche in posti dove ancora non si è affermato.

Chi è il favorito

Come sarà la finale nessuno può saperlo ma di sicuro lo spettacolo in campo non mancherà: trattandosi di una esibizione, come hanno già dimostrato Sinner e Alcaraz avranno modo di giocare molto più "spensierati" di quando ovviamente c'è in palio un Masters 1000 o uno Slam.

Nonostante Alcaraz si sia imposto negli ultimi scontri, secondo i bookmakers è l'altoatesino a essere leggermente favorito contro il collega Carlos con quote leggermente più basse. Per quanto riguarda anche il conto dei set, quote più basse per il 2-0 Sinner, subito dopo la vittoria di Jannik 2-1, a seguire la vittoria del murciano in tre set.