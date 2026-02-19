Sinner-Mensik: chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv

Non c’è più tempo per rifiatare: dopo aver vinto con la solita autorevolezza la gara contro l’australiano Alexei Popyrin, Jannik Sinner è gìà pronto a tornare in campo per i quarti di finale dell’Atp 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik, attuale numero 16 del ranking Atp.

Chi è l’avversario

Il giovane talento di 20 anni è entrato nella Top 100 nel febbraio 2024 raggiungendo l’attuale posizione, best ranking, nell'agosto 2025 dopo aver vinto il suo primo titolo all'evento Atp Masters 1000 di Miami. Sempre nel torneo in Florida ha sconfitto l’americano Taylor Fritz, e il sei volte campione Novak Djokovic unendosi ad Alcaraz come gli unici adolescenti ad aver ottenuto più vittorie nella Top 5 in un evento dell'Atp Tour in questo secolo e diventando il primo campione ceco dell'Atp Masters 1000 dal 2005.

Mensik considera il rovescio lungo linea il suo colpo migliore e preferisce i campi in cemento. Il torneo preferito è l’Australian Open e la città preferita tra i vari tour in giro per il mondo durante l’anno è New York.

I precedenti

Come accade di rado vista la frequenza dei tornei, Jannik Sinner e Jakub Mensik non si sono ancora mai incontrati. Come sempre tranne quando incontra Carlos Alcaraz, l’attuale numero uno del mondo, l’altoatesino parte favorito ma l’avversario ceco rappresenta sicuramente un ostacolo ostico.

"Era importante vincere, adesso devo alzare il mio livello", ha detto Sinner dopo la partita contro Popyrin sottolineando cosa non è andato al meglio. "Ho perso un po' di ritmo nel secondo set, ma ho cercato di lottare. Bisogna trovare modi diversi per vincere le partite. Cerco di dare il massimo e di giocare il mio miglior tennis, senza guardare la classifica perché tutti giocano a un'intensità altissima".

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati potranno seguire il quarto di finale tra

Sinner e Mensik non prima delle ore 19: prima, infatti, giocherà Carlos Alcaraz contro il russo Khachanov. I diritti tv li ha Sky, dunque la gara si potrà vedere sui canali SkySport, sull’app Sky Go e in streaming su Now Tv.