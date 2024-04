Sinner non è più il numero 2: perché e come può superare Alcaraz. Quando gioca e dove vederlo

Ascolta ora: "Sinner non è più il numero 2: perché e come può superare Alcaraz. Quando gioca e dove vederlo"

Il debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa del Masters 1000 Montecarlo è previsto per oggi, mercoledì 10 aprile, contro l'americano Sebastian Korda nella gara valida per il terzo turno del torneo monegasco. La notizia delle ultime ore sul ritiro per infortunio di Carlos Alcaraz ha messo l'azzurro nelle condizioni più favorevoli per un nuovo sorpasso in classifica: e sì, perché negli ultimi giorni (vittoria a Miami) lo avesse già sorpassato, nonostante il forfait lo spagnolo ha nuovamente scavalcato Sinner nel ranking Atp mondiale.

Qual è il ranking attuale

Il regolamento impone che ad ogni nuovo torneo vengano eliminati i punti ottenuti nella passata stagione: in questo modo la classifica aggiornata vede Alcaraz al secondo posto con 8.645 punti e il nostro Jannik terzo con 8.360 (la differenza è di 285) anche se lo spagnolo si è ritirato senza nemmeno giocare una gara. In pratica, a Sinner sono stati tolti i 350 punti ottenuto lo scorso anno grazie al raggiungimento della semifinale dove fu sconfitto dal danese Holger Rune per 6-1 5-7 5-7.

Come può tornare numero 2

La mancata partecipazione del 20enne nato a El Palmar mette l'azzurro in una condizione migliore per tornale al secondo posto della graduatoria: l'eventuale vittoria contro Korda lo porterebbe a 8.450 punti; l'eventuale vittoria ai quarti di finale significherebbe ottenere altri cento punti arrivando a quota 8.550 ma non basterebbero a superare Alcaraz. Servirà, quindi, necessariamente l'approdo in semifinale per tornare ad avere 8.750 punti e superare lo spagnolo. Dovesse fare ancora meglio, ecco che con il secondo posto (sconfitta nella finale di domenica prossima) toccherebbe quota 9.000 punti tondi, in caso di vittoria del torneo superebbe per la prima volta nella sua carriera questa soglia "blindando" il secondo posto con 9.350 punti.

Quando gioca Sinner e dove vederlo

Come detto, la gara contro Korda a Montecarlo sarà oggi subito dopo il match tra l'australiano Popyrin e il russo Rublev che ha visto l'incredibile sconfitta di Rublev attuale detentore del trofeo: per questo motivo Sinner scenderà in campo poco dopo con inizio previsto alle ore 13.15. L'incontro verrà trasmesso in diretta sui canali Sky 201 e 203 (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) ma si potrà vedere anche in streaming su Now Tv.

Grande attesa c'è anche per il match tra Lorenzo Sonego (ripescato dopo il forfait di Alcaraz) e il tennista francese Auger-Aliassime: ottima vittoria, ieri sera, del nostro Lorenzo Musetti che si è imposto contro il francese Arthur Fils e per il secondo anno di fila troverà sulla sua strada il numero uno del mondo, Novak Djokovic.