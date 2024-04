Atp Montecarlo, Berrettini si ferma subito: Kecmanovic vince in due set. Alcaraz si ritira

Finisce subito l'avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo: dopo la gran vittoria di Marrakech, il 27enne romano ha ceduto nettamente al serbo Miomir Kecmanovic (numero 66 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-3 6-1. Al terzo turno si troverà di fronte il bulgaro Grigor Dimitrov. Non è il Matteo visto nelle ultime settimane: forse ha ancora bisogno di un po' di tempo per tornare ad altissimi livelli o è stata semplicemente un giornata storta ma nella gara contro il serbo ha messo in mostra poca lucidità e un numero molto alto di errori.

La svolta nel terzo gioco del primo set

Il 1° set inizia con Berrettini al servizio che riesce a recuperare da un ottimo inizio del tennista serbo, ma tiene il punto portandosi in vantaggio: la svolta avviene nel terzo gioco quando, dopo aver tenuto il proprio turno di battuta, Kecmanovic prende il break a Matteo. Subito dopo è bravo l'azzurro a recuperare il punto di svantaggio nel quarto game pareggiando i conti, siamo sul 2-2, ma il serbo strappa un altro break, sale 3-2 per poi allungare 4-2 sul servizio a favore. Per adesso è molto più preciso il tennista di Belgrado che ha sempre in mano l'iniziativa. Berrettini accorcia nel turno di battuta pur faticando (4-3). L'ottavo game arriva sul 40-40, è molto combattutto con i due protagonisti in campo autori di bei punti e altrettanti errori gratuiti ma il serbo porta a casa il game del 5-3 e vince il set strappando il break all'azzurro: finisce 6-3 dopo 38 minuti di gioco. Berrettini sembra scarico, soltanto il 55% di punti ottenuti con la prima di servizio e il 25% con la seconda.

Secondo set ancora peggio

È Kecmanovic che serve per primo nel secondo set: da 15-30 rimonta grazie a tre ottime prime palle, 1-0. Purtroppo Berrettini non è quello del torneo di Marrackech e perde subito il punto sul proprio servizio dopo aver annullato, invano, due palle break. Il serbo vola consolidando il punteggio sul servizio a favore, 3-0. Il momento di Matteo è nero, perde velocemente anche il punto sul secondo turno di battuta del game, si va sul 4-0 per Kecmanovic. Inaspettatamente, dopo alcun errori del serbo, ecco una palla break di speranza per Berrettini ma non viene sfruttata, 40-40. Con un gran servizio ecco che il punteggio va impietosamente sul 5-0. Per fortuna arriva il primo punto sul proprio servizio, 5-1 ma Kecmanovic serve per il match: 15-0, dopo un lungo scambio dritto in rete del serbo e 15-15, uno splendido rovescio lo porta sul 30-15 e subito dopo due match point: con l'errore di rovescio si conclude la gara di Berrettini, finisce 6-1 il secondo set.

