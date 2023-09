Sinner non va in Coppa Davis: come sta il numero uno azzurro

Jannik Sinner non prenderà parte alla Coppa Davis. Il tennista altoatesino, numero uno azzurro, è uscito stanco e qualche acciacco fisico dagli ottavi di finale degli Us Open persi con Alexander Zverev al quinto set e non se la sentirebbe di giocare. "Non è stata la mia serata ieri. Una grande battaglia, ma alla fine non sono stato all'altezza. Imparerò da questo" ha scritto così Jannik dopo la dolorosa sconfitta nello Slam americano, che evidentemente deve aver lasciato qualche scoria non solo nel fisico ma anche nella testa del numero sei al mondo.

L'Italia, che non potrà contare neppure su Matteo Berrettini, anche lui infortunatosi a Flushing Meadows, sarà impegnata a Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi, nel gruppo A di qualificazione alle finali di Malaga. La Federazione spera fino alla fine di averlo e lo aspetterà fino all'ultimo momento possibile come il capitano Filippo Volandri, in costante contatto con Sinner, che subito dopo la partita persa con Zverev si era detto contento di poter tornare subito a competere e indossare la maglia della nazionale. Chiaramente le convocazioni incombono e al momento sembra esclusa la presenza dell'allievo di Vagnozzi e Cahill.

"Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che Jannik si riprenda. Questo richiede tempo, perciò ha bisogno di riposare e recuperare - ha dichiarato Volandri -. Solo il suo corpo può dargli una risposta. Noi siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci attende a Bologna". Anche Berrettini, ha concluso il capitano, "non vedeva l'ora di venire a giocare in Davis, era entusiasta. Anche lui, però, ora deve pensare a recuperare".

Come sarà l'Italia in Coppa Davis

Senza Sinner e Berrettini, i convocati del ct Volandri dovrebbero quindi essere Musetti, Sonego, Arnaldi, più i doppisti Fognini e Bolelli. Sul veloce della Unipol Arena di Bologna, si comincia il 13 settembre contro il Canada, una rivincita dopo la sconfitta in semifinale dello scorso anno. I campioni in carica dovranno fare a meno del loro numero Felix Auger-Aliassime e punteranno su Denis Shapovalov, fermo da Wimbledon.

Poi si tornerà venerdì 15 settembre alle ore 15 per affrontare il Cile, l'unica squadra al completo, che sarà guidata da Nicolas Jarry, vicinissimo all’ingresso in top 20 mondiale, e l'altro singolarista Christian Garin. Si chiude domenica 17 settembre (sempre alle 15) contro la Svezia. Gli scandinavi devono fare i conti con un forfait pesante, quello di Mikael Ymer, squalificato per 18 mesi dall’antidoping e che ha annunciato, il ritiro dal tennis.

Ci sarà il fratello Elias, vecchia promessa mai sbocciata, mentre c’è curiosità per Leo Borg, figlio del grande Bjorn. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.