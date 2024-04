Sinner numero 1 agli Internazionali d’Italia? Ecco i punti che gli servono

L'occasione è sicuramente molto ghiotta per raggiungere un traguardo storico e indimenticabile anche per la cornice in cui si verificherebbe: agli Internazionali di Tennis in programma a Roma dal 6 al 19 maggio, Jannik Sinner potrebbe festeggiare il primo posto nel ranking mondiale dell'Atp scavalcando per la prima volta il re del tennis, Nole Djokovic. Affinché si possa verificare un simile risultato, però, sono necessari alcuni incastri non di poco conto a iniziare dal torneo precedente che l'altoatesino disputerà sulla terra rossa spagnola nel Masters 1000 in programma a Madrid.

Come può avvenire il sorpasso

Bisogna dire subito che l'ipotesi non è remota ma senz'altro molto complicata: Sinner ha già dichiarato diverse volte di non avere alcuna "premura" nel diventare il numero 1 al mondo anche perché si tratta soltanto di una questione di tempo. Vediamo adesso perché sognare è assolutamente lecito: la classifica aggiornata del ranking Atp vede il serbo al primo posto con 9.990 punti, il nostro Jannik subito dietro con 8.660. La prima buona notizia è che Djokovic non parteciperà al torneo di Madrid mentre Sinner ci sarà: in caso di vittoria, l'azzurro si presenterebbe al torneo italiano con 9.570 punti mentre il serbo sarebbe ai nastri di partenza con 9.810, in pratica un gap di soli 240 punti.

Quali sono i punti necessari

A questo punto, lo scenario migliore sarebbe la vittoria degli Internazionali: in quel caso Sinner sfonderebbe quota diecimila punti (per la precisione 10.570) sorpassando Djokovic di 160 punti perché, anche in caso di arrivo in finale del serbo, potrebbe incamerare al 10.410 punti al massimo. Lo scenario migliore ma anche il più complicato vede, dunque, due vittorie consecutive sulla terra battuta per il nostro numero uno. Ma esistono anche altre combinazioni affinché possa raggiungere il vertice nel ranking: basterebbe vincere a Roma, raggiungere le semifinali a Madrid con Djokovic eliminato dagli Internazionali entro gli ottavi di finale.

Ricordando che Sinner può in ogni caso accorciare la distanza in classifica, a Madrid, nei confronti di Nole che non parteciperà al torneo, un'altra combinazione vede l'arrivo in finale sia a Madrid che a Roma mentre il serbo non deve superare il terzo turno (ipotesi più remota).

Ancora un'altra possibilità per Sinner di arrivare al primo posto Atp è il raggiungimento della finale a Madrid con una vittoria obbligatoria a Roma mentre Djokovic viene eliminato prima degli ottavi agli Internazionali: lo stesso discorso è vero anche al contrario, ovvero vittoria a Madrid e finalissima (con sconfitta) a Roma trattandosi di due tornei Masters 1000.