Sinner-Ofner, debutto agli Internazionali: orario, tv e chi è il rivale dell’azzurro

L’attesa è finita. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è pronto per scendere in campo nel secondo turno degli Internazionali di Roma contro l’avversario austriaco Sebastian Ofner, attuale numero 82 del ranking mondiale. Dopo il bagno di folla degli ultimi due giorni con gli allenamenti sul campo numero 5 del Foro Italico, il pubblico del Centrale attende con ansia il suo beniamino sperando in una lunga e vincente cavalcata. Prima, però, dovrà vedersela con il 29enne che al debutto ha sconfitto l’americano Michelsen con un doppio 6-3.

Chi è Ofner

Sebastian ha iniziato a giocare a 6 anni: il colpo preferito e punto di forza è il rovescio, la superficie dove si trova più a suo agio la terra rossa anche se il torneo preferito è Wimbledon. Il suo top ranking è stato toccato nel gennaio 2024 quando è stato numero 37 dopo aver raggiunto la sua terza semifinale Atp Tour a Hong Kong. La prima finale Atp l’ha raggiunta nel 2024 a Maiorca unendosi ad Antonitsch, J. Melzer e Thiem come unico tennista austriaco ad aver disputato una finale sull'erba nell'Era Open. Tra Sinner e Ofner, inoltre, non ci sono ancora precedenti.

Da ricordare, poi, che il 29enne austriaco ha subìto un infortunio al tallone (poi operato) che ne ha rallentato l’ascesa al grande tennis. “Giocavo solo con gli antidolorifici, ma questo problema mi ha fatto capire che la carriera può finire molto in fretta, e che quindi quando si sta bene bisogna allenarsi e giocare partite nel modo giusto. Ed è forse per questo che sono arrivato a un livello più alto”, ha raccontato al Corriere.

Come sta Sinner

Nella prima e unica conferenza stampa, fin qui, dal suo arrivo martedì nella Capitale, Jannik ha spiegato come si sente dopo gli sforzi delle ultime settimane che lo hanno sempre visto protagonista con la vittoria del Masters 1000 di Madrid. "È bellissimo tornare a Roma soprattutto dopo l'anno scorso quando ero stato fuori per mesi e tornare qui mi ha fatto sentire tanto affetto da parte di tante persone, sono super contento. Sentivo di aver recuperato durante il torneo (il Masters 1000 di Madrid, ndr), è una cosa buona, di fisico mi sento abbastanza bene”, ha spiegato, sottolineando di aver avuto tre giorni totalmente liberi senza tennis o palestra e che il vero lavoro è iniziato giovedì.

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati hanno un’opzione in più: la gara Sinner-Ofner che si giocherà nel tardo pomeriggio

, andrà in onda in chiaro su Tv8. Per chi ha l’abbonamento ai Sky, il match sarà visibile sui canali di SkySport e in streaming sull’app SkyGo. Sempre in streaming, anche su NowTv.