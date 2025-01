Sinner ora si ferma. Che succede al campione?

Ascolta ora 00:00 00:00

E ora il giusto e meritato riposo: dopo l'impresa (ormai divenuta "normale") di aver bissato il successo agli Australian Open, prima di salire sul volo che da Melbourne lo riporterà in Italia, Jannik Sinner ha fatto sapere all'organizzazione degli Atp 500 di Rotterdam che salterà il torneo olandese previsto dall'1 al 9 febbraio.

Le parole di Sinner

" Dopo esserci consultati con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'Abn Amro Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l'anno scorso e spero di tornarci presto. Auguro a Richard e a tutto il team un grande evento ", ha affermato il numero del mondo agli organizzatori che hanno riportato questa nota sul loro sito web.

Con tutto il rispetto per l'Atp 500 di Rotterdam, la lunga stagione all'orizzonte e le preziose energie fisiche e mentali che Jannik ha dovuto utilizzare per dominare gli Australian Open perdendo soltanto due set dal primo turno alla finale richiedono una pausa, fisiologica. Anche se l'altoatesino attiva la modalità "mostro", come hanno detto i suoi allenatori, anche lui è un essere umano e necessita di tirare il fiato come ha dichiarato lo stesso direttore del torneo olandese, Richard Krajicek. " L'Australian Open è stato lungo e duro per Jannik. È un vero peccato sia per lui che per noi che i suoi sforzi gli impediscano di partecipare a Rotterdam".

Quali saranno i prossimi appuntamenti

Saltato Rotterdam, dunque, lo rivedremo molto probabilmente a Doha dove dal 17 febbraio andrà in scena un altro torneo sul cemento: per adesso, tra i big, hanno confermato la loro presenza Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Marzo, invece, sarà il momento di trasferirsi negli Stati Uniti con i due Masters 1000, molto prestigiosi, di Indian Wells (2-16 marzo) e Miami (19-30 marzo) dove Sinner sarà sicuramente presente.

Il siparietto sull'aereo

Dopo aver consolato "Sasha" Zverev in lacrime dopo la sconfitta, il tedesco sembra aver ritrovato il sorriso: entrambi si sono imbarcati sullo stesso volo che li riporterà in Europa e sull'account Instagram Alexander ha postato una Storia che li ritrae insieme sull'aereo con una scritta alquanto ironica.

Bene, almeno stavolta sono davanti a lui

", alludendo al posto che occupano. Anche da questi piccoli gesti, oltre all'amicizia, si capisce l'enorme sportività di Zverev come ha gà mostrato elogiando Sinner in campo e sottolineando come l'azzurro sia nettamente il tennista più forte di tutti.