Sinner può tornare numero 1 a Parigi e superare Alcaraz: ecco come

La vittoria di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Vienna in una gara avvincente e combattuta contro il tedesco Zverev riduce il gap dell'altoatesino da Carlos Alcaraz nel ranking Atp. La mancata partecipazione dello spagnolo unita ai 500 punti in più di Jannik accorciano le distanze riducendole al di sotto dei mille punti: il murciano ha 11.250 punti, l'azzurro 10.510.

Cosa può succedere a Parigi

Anche se non c'è mai stata, da parte di Sinner, un'ossessione per la classifica, di certo rientra tra i suoi obiettivi quello di tornare numero uno al mondo superando l'amico-rivale spagnolo. Ebbene, nell'ultimo torneo dell'anno prima delle Atp Finals, ossia il Masters 1000 di Parigi che si svolgerà nella capitale francese dal 27 ottobre al 2 novembre, con una combinazione di risultati Jannik potrebbe tornare in testa al ranking mondiale.

Cosa serve per tornare numero uno

Calcolatrice alla mano, la distanza tra i due è di 740 punti e a Parigi di punti a disposizione ce ne sono ben mille. Iniziamo ricordando che la mancata partecipazione di Sinner nel 2024 lo mette in una posizione di "vantaggio" perché, non dovendo difendere nessun punto, può soltanto conquistarne di nuovi qualora dovesse avanzare nel torneo. Discorso, però, più o meno simile anche per Alcaraz che deve difendere soltanto 100 punti visto che lo scorso anno fu sconfitto al terzo turno. Anche se, oggettivamente, le chance non sono molto alte, ecco che si potrebbe profilare il seguente scenario: la vittoria di Sinner a Parigi gli darebbe, come detto, mille punti arrivando a toccare quota 11.550; una ipotetica sconfitta di Alcaraz prima de quarti di finale lo farebbe tornare in un range compreso tra 11.200 e 11.300 punti ed ecco il sorpasso.

Le Atp Finals

Visto che la matematica non è un'opinione e Alcaraz, l'anno scorso, è stato sconfitto in tre set dal francese Humbert contro ogni pronostico, non è detto che uno scenario simile non possa verificarsi pure in questi giorni. Discorso uguale per Sinner che, per ambire a tornare adesso numero uno, non gli resta che vincere il torneo e sconfiggere tutti gli avversari che troverà nel suo cammino, di certo un'impresa alla sua portata ma le gare vanno tutte giocate altrimenti si tratta soltanto di pronostici.

Dopo, come accennato, i migliori tennisti del mondo concluderanno l'anno agonistico con le gare del circuito con le Atp Finals e lì Sinner ha molto più da perdere e Alcaraz da guadagnare visto che l'altoatesino difende i 1.500 punti ottenuti l'anno scorso e lo spagnolo soltanto 200.