Sinner, relax sulla neve senza Anna: le voci sulla crisi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il riposo forzato imposto dal patteggiamento con la Wada (Agenzia mondiale antidoping) sull'ormai chiuso, definitivamente, caso clostebol sta dando la possibilità a Jannik Sinner di trascorrere qualche giorno di relax con la sua famiglia e gli amici più stretti in Alto Adige e dedicarsi alla seconda passione dopo il tennis: lo sci. Sulle nevi delle Dolomiti è stato immortalato con molti fan che dopo averlo riconosciuto hanno chiesto foto e autografi ma è singolare che non ce ne sia nemmeno una con la sua (ex?) Anna Kalinskaya.

La crisi con Kalinskaya

Dopo l'eliminazione avvenuta quasi subito dal torneo Wta di Dubai della tennista russa, secondo le indiscrezioni e i bene informati i due non si sarebbero mai incrociati: Jannik è tornato in Italia per capire anche dove poter effettuare la preparazione atletica in centri non federali e probabilmente lontano dal nostro Paese (si parla di Spagna o Montecarlo), nessuna nuova nemmeno sulla moscovita di 26 anni che potrebbe essere al caldo di Miami. Da qui le voci di crisi che, in realtà, sono nate già nelle scorse settimane perché i due non sono mai stati visti assieme nemmeno agli Australian Open.

Anche se è vero che in questo periodo dell'anno i tennisti sono in giro per il mondo per una stagione che entra sempre più nel vivo, fa sicuramente notizia che la russa non abbia trovato nemmeno un po' di tempo per stare con Sinner sulle nevi dolomitiche e che, viceversa, lui non l'abbia raggiunta visto il tempo libero che ha, suo malgrado, a disposizione.

Von der SkiPiste direkt ins Grillhouse! Überraschungsbesuch von unserem Tennis-Star Jannik Sinner mit Familie und Freunde im Golf & Country Eppan. Nicht nur unsere Gäste, auch unser gesamtes Team war überwältigt und konnte seinen Augen kaum trauen. Danke für deinen Besuch! pic.twitter.com/PMAFyLlhCD — Golf&CountrySüdtirol (@GolfandCountry3) February 24, 2025

Gli indizi sulla rottura

Ad aggiungere ulteriori indizi anche i social, diventati ormai di uso comune e praticamente quotidiano per milioni di persone: i due avevano già smesso di seguirsi tempo fa e la situazione è rimasta la stessa anche oggi.

Non ci sono più commenti o cuoricini tra i post, Sinner e Kalinskaya sembrano davvero ignorarsi e sempre più lontani anche perché, indipendentemente dai social, sono ormai molti mesi che i due non parlano più della loro relazione e non sono più stati avvistati tra le tribune (come capitava più volte in passato) quando c'era una gara dell'altro.