Sinner "vince" anche da squalificato: ecco perché

Manca ancora un po' di tempo ma si accorciano i giorni per poter rivedere Jannik Sinner in campo: lo stop per il caso clostebol finirà il 4 maggio mentre gli allenamenti ufficiali potranno riprendere dal 13 aprile. Nel frattempo il numero uno al mondo rimane ben saldo al comando della classifica Atp perché i suoi avversari più diretti, che avrebbero la possibilità di rosicchiare punti preziosi, hanno perso alcune gare (in alcuni casi clamorosamente) rimanendo staccatissimi dall'azzurro.

Zverev sconfitto in Brasile

Sembrava essere un periodo di forma particolarmente importante quello di Alexander Zverev, subito dietro Sinner nel ranking Atp e dunque l'avversario più temibile per tutti, ma il tedesco è stato eliminato addirittura ai quarti di finale dell'Atp 500 di Rio de Janeiro per mano del tennista argentino Francisco Comesana, numero 86 del mondo, in tre set. In realtà Zverev arrivava da un'altra sconfitta inattesa visto che era stato eliminato, sempre ai quarti di finale, anche dall'Atp di Buenos Aires la settimana prima. Rimane per il momento abissale la differenza in termini di punteggio con Sinner a quota 11.330 contro gli 8.135 del tedesco.

Alcaraz fuori da Doha

È importante guardarsi le spalle, in questo periodo di forzata inattività, anche dal talento spagnolo Carlos Alcaraz (numero tre del ranking) che ha appena partecipato al torneo di Doha (che assegna 500 punti) dal quale si è ritirato Jannik a causa del patteggiamento con la Wada. Alcaraz è così entrato in tabellone da numero uno (visto che Zverev partecipava ad altri tornei) ma anche in questo caso, in maniera piuttosto sorprendente, dal cileno Jiri Lehecka (numero 25 Atp) ai quarti di finale cedendo al terzo set. Anche in questo caso, quindi, nessuna rimonta in classifica con Carlos attualmente a 7.510 punti.

Quali sono i prossimi tornei

È vero che i due principali avversari di Sinner avranno il tempo di rifarsi tra marzo e aprile quando si disputeranno due tra i più importanti tornei americani sul cemento che valgono mille punti (Indian Wells e Miami) per poi tornare in Europa con i primi tornei in terra rossa (gli Atp 1000 di Montecarlo e Madrid) ma è pur vero che queste sconfitte hanno contribuito in qualche modo a rallentare la corsa verso il titolo di numero uno del mondo. Nel tennis ogni occasione, pur con tornei minori (da 500 e 250 punti) sono fondamentali per scalare la classifica e vanno sfruttati al meglio.

Sinner, che tornerà proprio per gli Internazionali d'Italia, a quel punto avrà 9.

730 punti (gli verranno decurtati quelli dello scorso anno nei tornei in cui non potrà partecipare) che potrebbero comunque essere sufficienti per mantenere il primato fino a maggio: tutto dipenderà da quanto vinceranno Zverev e Alcaraz.