Sinner riparte dall'Atp di Cincinnati: ecco contro chi e quando scenderà in campo

Il numero uno al mondo, Jannik Sinner, riparte dal Masters 1000 di Cincinnati (dove è campione in carica) in programma dal 5 al 18 agosto con l'obiettivo principale New York, Us Open, ultimo Slam dell'anno. Nelle ultime ore è stato svolto il sorteggiodel tabellone principale con l'azzurro che debutterà direttamente dal secondo turno contro uno tra il tennista ceco Vit Kopriva e un qualificato (che si giocherà sabato 9 o domenica 10 agosto).

Il possibile cammino di Sinner

Come sempre si fa in questi casi, per puro esercizio didattico e per inquadrare meglio il sorteggio del tabellone, ecco chi potrebbe incontrare Jannik nel suo percorso fino all'atto finale: al terzo turno ci sarebbe uno tra Diallo, Baez o Goffin, agli ottavi di finale una sfida via via più ostica con Paul o Machac, ai quarti di finale potrebbe esserci il derby italiano contro Lorenzo Musetti ma anche il norvegese Ruud o il greco Tsitsipas; in semifinale altro potenziale derby contro Flavio Cobolli ma occhio ai pericolosi Rune o Fritz mentre soltanto in finale potrebbe vedersela contro il rivale dei rivali, Carlos Alcaraz, ma qualora ci fossero sorprese da quella parte di tabellone anche uno tra Zverev, De Minaur o Shelton.

Dalle prime immagini di Sinner e del suo staff il clima sembra senz'altro disteso: saluti e abbracci con il rivale Alcaraz incontrato al campo d'allenamento ma poi l'altoatesino, oltre al tennis, ha organizzato una breve gara a calcio-tennis con il suo staff con la vittoria del coach Simone Vagnozzi con tanto di foto di rito scattata dal telefonino di Darren Cahill che, per l'occasione, ha fatto anche l'arbitro della sfida.

Gli azzurri presenti a Cincinnati

Oltre al numero del tennis mondiale, del tabellone principale fanno parte anche Flavio Cobolli contro Nishioka o un qualificato: Lorenzo Sonego se la vedrà contro Fearnley o Bergs, Luciano Darderi contro Comesana o Munar. Tra gli altri italiani in gara, Matteo Arnaldi se la vedrà con Bonzi e Mattia Bellucci contro Dzumhur (eventualmente dopo contro Carlos Alcaraz). Per quanto riguarda le donne in tabellone Wta, Jasmine Paolini se la vedrà contro una qualificata mentre Lucia Bronzetti affronterà la tennista cinese Zhu.

Dove vedere le gare in tv

Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv sui canala dedicati di Sky Sport,

in streaming con l'app Sky Go e su Now Tv. Le gare maschili si potranno vedere anche su Tennis Tv in streaming mentre quelle femminili si vedranno in diretta e in chiaro sul canale SuperTennis, in streaming su SuperTenniX.