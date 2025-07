Sinner in semifinale a Wimbledon: quando gioca e chi sfiderà?

Missione compiuta: Jannik Sinner rientra alla grande dopo l'infortunio al gomito e domina l'americano Ben Shelton in tre set (7-6 6-4 6-4). Ora è in semifinale a Wimbledon, dove attende il vincente tra Novak Djokovic e l'altro azzurro Flavio Cobolli, l'ultimo quarto di finale in corsa di svolgimento sul Centrale. L'incontro si disputerà, come di consueto nella giornata di venerdì.

In entrambe le ipotesi, il numero uno al mondo partirà da favorito. Nel caso in cui si trovasse di fronte Cobolli, si tratterebbe di una storica semifinale tutta italiana, per la prima volta nella storia del Major londinese. Cobolli e Sinner non si sono mai incontrati in match ufficiali ma hanno un ottimo rapporto di amicizia e si sono allenati insieme quest'anno sui prati di Church Road. Una sfida dal sapore diverso sarebbe invece quella, che lo opporrebbe a Djokovic. Sarebbe il decimo scontro tra i due (Jannik conduce 5-4), avendo vinto le ultime quattro sfide consecutive. L'ultima allo scorso Roland Garros in semifinale, con una vittoria per 3-0 in favore dell'azzurro, che non lasciò scampo al serbo.

L'altra semifinale vedrà invece di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'americano Taylor Fritz. Pronostico tutto a favore per il tennista di Murcia, che ha battuto brillantemente il britannico Norrie ai quarti. Vittoria in quattro set invece per Fritz contro il russo Khachanov.

Due precedenti finora tra i due, tutti vinti dallo spagnolo. Insomma sembra tutto avviato per l'ennesima finale tra Sinner e Alcaraz, ennesimo appuntamento di una rivalità, che rischia di monopolizzare i prossimi anni del tennis mondiale. A meno di clamorose sorprese.