Sinner si arrende a Rublev: il russo vince in tre set e conquista la semifinale

Uno stop non preventivato, alla vigilia, visto che da tutti era il favorito numero 1 (oltre a esserlo in tabellone) per vincere i Canada Open di tennis e invece uno sgambetto è arrivato dal russo Andrey Rublev (numero 8 del ranking Atp) che ha sconfitto Jannik Sinner ai quarti di finale con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dopo un'ora e 47 minuti. La gara ha subìto un'interruzione di circa 30 minuti a causa della pioggia che è tornata a cadere su Montreal.

Come è arrivata la sconfitta

A giocare un brutto scherzo all'altoatesino è senz'altro una condizione atletica che, seppur in crescendo, non poteva essere ancora perfetta. Non bisogna cercare alibi ma giocare due volte in un giorno può essere molto dispendioso ma il vero campanello d'allarme può essere rappresentato dal dolore all'anca destra che ha accusato durante il match. Nel primo set il russo parte molto forte, gioca molto meglio e Jannik è in difficoltà specialmente sulla parte destra del terreno di gioco: arriva un break nel quarto set che sarà decisivo ai fini del 6-3 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Il secondo set è tutta un'altra storia con la reazione dell'azzurro che beneficia della pioggia per rifiatare circa 30 minuti: al rientro in campo domina in lungo e in largo, è il vero Sinner, il russo di contro è molto falloso, si innervosisce e sembra un lontano parente di quello osservato in precedenza. La conseguenza è inevitabile con un 6-1 che non ammette appello.

Nuovo problema all'anca

La sorpresa arriva nel terzo e decisivo set, in realtà poco prima, quando durante l'interruzione Sinner è spesso a colloquio con il suo allenatore per capire se fosse il caso di far intervenire il fisioterapista. Il gesto è chiaro e lo abbiamo visto più volte in passato, con la mano si massaggia l'anca destra e prova a scioglierla con alcuni esercizi. Purtroppo, però, non basta per vincere la gara: dopo le cinque palle break non sfruttare in apertura, arrivano problemi su problemi con Rublev che scatta sul 2-0 fino a diventare impendibile e vincere il match a causa di un doppio fallo di Sinner. Si chiude 6-2 ma al di là della sconfitta c'è da chiedersi come si presenterà Jannik al prossimo Slam, gli Us Open che inizieranno il prossimo 26 agosto.

" Ho giocato davvero bene, ha dichiarato Rublev al termine della gara.