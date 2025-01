Sinner si sente male e perde il set. Poi la rimonta: cos'è successo agli Australian Open

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanza al turno successivo degli Australian Open, ma non senza aver avuto dei problemi, Jannik Sinner che ha vinto in quattro set la sfida contro il danese Holger Rune con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 dopo tre ore e 14 minuti di gioco. Il numero al mondo ha accusato degli evidenti problemi fisici nel secondo set (forse un colpo di calore) quando ha dovuto richiedere il medical time-out e l'intervento dei fisioterapisti. Dopo alcuni minuti è riuscito a scendere di nuovo in campo in ottima forma per tornare a comandare il match e vincere nettamente contro il danese testa di serie numero 13. Adesso, ai quarti di finale, Sinner attende il vincitore della sfida tra l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 8, e lo statunitense Alex Michelsen.

Le parole di Sinner

" È stata una mattinata strana. Non mi sono scaldato. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare ": sono state queste le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Holger Rune. " Oggi il supporto del pubblico è stato fondamentale, ne avevo bisogno. Oggi il 90% del merito è vostro e io per il 10% ho provato a rendervi felici" .

La vittoria in 4 set

Se nel primo set tutto sembra procedere per il meglio con la solita gara attenta, precisa e dominando l'avversario, tutto cambia nel secondo set quando Sinner inizia a essere in evidente difficoltà a partire dal settimo game: si vede che respira male, non si muove bene verso sinistra, perde il servizio. Tre indizi che rimandano a una prova, l'altoatesino non sta bene. Il set viene perso nettamente e cerca conforto verso il suo team con il suo fisioterapista che gli ha passato una bottiglietta con integratori. È possibile che dietro questo malessere possa esserci il clima con una giornata molto calda e umida a Melbourne che di certo non hai aiutato i giocatori.

Dopo 10 minuti di pausa Jannik è tornato in campo riuscendo a chiudere il terzo set in suo favore tornando gradualmente in condizione fisica. Anche Rune, nel corso della gara, ha accusato alcune difficoltà ma in questo caso a dargli problemi è stato il suo ginocchio destro.

Un altro elemento particolare di questa gara l'interruzione per 15 minuti dopo che il gancio che tiene la rete si è rotto alla base: chi lo sa, forse un'interruzione salutare per Sinner che riesce a concludere alla grande ilvincendo l'incontro.