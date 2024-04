Sinner-Sonego: a che ora e dove vedere il derby dell'ATP Madrid

Tutti gli appassionati di tennis hanno ancora negli occhi la straordinaria vittoria che Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno ottenuto, in doppio, contro la Serbia di Novak Djokovic e Miomir Kezmanovic che è valsa la finalissima di Coppa Davis poi stravinta meritatamente dall'Italia dopo 47 anni. I due azzurri, però, domani si ritroveranno di fronte nel secondo turno dell'Atp di Madrid in un derby tutto italiano. L'appuntamento è per sabato 27 aprile con il debutto del numero due del mondo e numero uno del tabellone spagnolo, Sinner, mentre Sonego è reduce dalla bella vittoria contro il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-2 7-5.

Quali sono i precedenti

I due amici si sono già affrontati quattro volte in carriera e i precedenti sono tutti dalla parte dell'altoatesino oltre a essere concentrati nel 2023: la prima volta è stata sul cemento di Montpellier con un 6-4 6-2 per Sinner; poi ecco il momento della sfida sull'erba di Halle dove il numero due del mondo ha vinto in tre set in rimonta 6-7 6-4 6-4. Terzo appuntamento tra i due agli Us Open con Sonego sconfitto in tre set (6-4 6-2 6-4) per poi arrivare agli Atp di Vienna dove Sinner ha avuto la meglio, ancora una volta, con il punteggio di 6-2 6-4.

Le parole di Sinner

"A Madrid cercherò di lavorare tanto dal punto di vista fisico, in palestra. So che forse avrò qualche difficoltà in più, ma sono molto contento di essere qui ", ha dichiarato Sinner appena arrivato nella capitale spagnola e parlando circa le sue aspettative al Mutua Madrid Open. " Sto cercando di capire meglio il mio gioco sulla terra battuta. Qui si gioca in altitudine, e le condizioni sono diverse dagli altri tornei. La palla viaggia più alta, è più veloce. In passato qui ho fatto più fatica a esprimere il mio livello di tenni s", ha spiegato il numero 2 del mondo a SuperTennis.

Le parole di Sonego

Felice per la prestazione contro Gasquet, il 28enne torinese ha spiegato che nella prima gara a Madrid è riuscito a comandare il gioco trovandosi molto a suo agio con il servizio. Alla precisa domanda su come pensa nella gara contro Sinner ha dichiarato di guardare al proprio percorso e pensare partita dopo partita. " È brutto e bello allo stesso tempo incontrarsi con un amico al secondo turno, di sicuro sarà una partita divertente. Ci divertiremo in campo, cercheremo di dare il massimo entrambi e di far divertire il pubblico presente", riporta Ubitennis.

A che ora e dove vedere il derby

Secondo il programma degli Atp di Madrid, l'ordine di gioco di sabato 27 aprile prevede come primo match allo stadio "Manolo Santana" la gara tra Iga Swiatek e Sorana Cirstea. A seguire ecco l'attesissimo incontro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che scenderanno in campo non prima delle 12.30 (tutto dipenderà dalla durata della gara femminile con inizio alle ore 11).

Chi vorrà seguire la partita in tv, potrà farlo con i canali(201 e 203, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) oppure in streaming