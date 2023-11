Coppa Davis, super Sinner rialza l'Italia e la porta in semifinale

Coppa Davis, Sinner trascina l'Italia in semifinale (anche in doppio): battuta 2-1 l'Olanda

L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis. Gli Azzurri guidati dal capitano Filippo Volandri hanno superato l'Olanda nei quarti di finale, in programma al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga.

Il punto decisivo è arrivato nel doppio grazie a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che hanno battuto in due set (6-3 6-4) la coppia olandese formata da Tallon Griekspoor e dallo specialista Wesley Koolhof. Il primo set è piuttosto equilibrato, con Sinner in grande spolvero. Dopo alcune occasioni non trasformate, gli Azzurri fanno il break nell'ottavo game, chiudendo 6-3 il parziale. Nel secondo parziale sale di livello anche Sonego, formidabile in risposta. Il break decisivo arrivo nel settimo game. Un vantaggio che gli Azzurri sfruttano fino al 6-4. Adesso in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna.

Nel primo singolare Arnaldi è stato sconfitto da Van de Zandschulp (6-7 6-3 7-6) tra mille rimpianti dopo aver sprecato ben tre match point prima di cedere al tie-break decisivo 9-7. A pareggiare i conti ci ha pensato Sinner, vincitore sul numero uno olandese Griekspoor (7-6 6-1). Ci mette un set per carburare l'altoatesino prima di vincere in scioltezza, confermando il suo grande periodo di forma.

ITALIA



Back-to-back semi-finals for the first time since reaching 3 straight semi-finals in 1996-98!#DavisCupFinals pic.twitter.com/VaKvvHDGWl — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

La partita

La scelta di Filippo Volandri è ricaduta su Jannik Sinner e Lorenzo Sonego mentre il capitano olandese Paul Haarhuis conferma il singolarista Tallon Griekspoor insieme allo specialista Wesley Koolhof, ex numero uno in doppio e campione a Wimbledon 2023, in coppia con l'inglese Neal Skupski.

Nel primo set non mancano le palle break. Prima tocca Sonego a doverne annullare una sull'1-1. Subito dopo gli Azzurri sprecano ben tre palle break quando è lo specialista Koolholf a salvarsi dopo essersi trovato sotto 0-40. Il match prosegue tra colpi vincenti e giocate spettacolari con Sinner, che dimostra una grande attitudine a giocare in doppio. Ancora Sonego annulla una chance agli olandesi e fa 4-3. Nel game successivo gli Azzurri rimontano da 0-30 e conquistano il break del 5-3. Sinner con un game perfetto al servizio chiude 6-3.

Nel secondo set la coppia italiana continua ad essere insidiosa in risposta. Nel terzo gioco Sinner e Sonego sprecano tre palle break ghiotte. Poi è Sonego a salvarsi da 30-40. Sul 3-3 è Sonego a salire in cattedra in risposta con Koolholf al servizio. Arriva il break del 4-3. In vantaggio di 40-15 gli Azzurri si fanno rimontare sul 40-40 ma riescono a portarsi sul 5-3. Al servizio Sinner non trema e regala all'Italia la meritata semifinale.

Serbia-Gran Bretagna

L'Italia affronterà la vincente tra Serbia e Gran Bretagna. Attesa la presenza di Novak Djokovic, l'uomo dei record fresco vincitore delle Nitto Atp Finals, che sarà molto probabilmente il primo singolarista. Lo seguiranno poi uno tra Djere, Lajovic, Kecmanovic o Medjedovic. Dall'altra parte la Gran Bretagna soffre l'assenza di Andy Murray, infortunatosi di recente, e punterà su Cameron Norrie e Jack Draper per i singolari. La forza degli inglesi sarà nel doppio, con Neal Skupski e Joe Salisbury (vincitore del doppio alle Nitto Atp Finals).

Le altre sfide

Nell'altro lato del tabellone la Finlandia ha sconfitto 2-1 il Canada campione uscente. La squadra nordamericana era passata in vantaggio, grazie al successo in due set (6-3, 7-5) di Raonic contro Kaukovalta. Otto Virtanen - assoluto protagonista dell'impresa finlandese - ha pareggiato i conti con la vittoria in due set (6-4, 7-5) contro Diallo nel secondo singolare. Nel decisivo doppio la coppia Virtanen/Helioevaara ha conquistato il punto del 2-1 contro Galarneau/Pospisil, sconfitti con il punteggio di 7-5, 6-3.

Sarà l'Australia a sfidare la Finlandia in semifinale dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Il primo incontro, infatti, lo ha vinto il ceco Tomas Machac che ha piegato 6-4, 7-5 Jordan Thompson, mentre nel secondo Alex De Minaur ha battuto Jiri Lehecka con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 7-5. Decisivo, dunque, il doppio con Matthew Ebden e Max Purcell che hanno regolato 6-4, 7-5 Jiri Lehecka e Adam Pavlasek.