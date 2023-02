Sinner "stakanovista" scende in campo anche a Marsiglia: ecco quando gioca

Jannik Sinner sarà in campo questa settimana per l'ATP 250 di Marsiglia (cemento indoor). Il 21enne alto-atesino arriva all'Open 13 Provence con ottime sensazioni e va a caccia dell'ottavo titolo in carriera. L'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill sarà la testa di serie numero 2 del torneo, dietro al polacco Hubert Hurkacz (numero 11 Atp). Nonostante Jannik parta dietro nel ranking, per tutti i principali bookmakers è il favorito a vincere il torneo.

Come sta Sinner

Montpellier, Rotterdam, ora Marsiglia, Sinner sta vivendo un grande momento e si presenta all'appuntamento francese con un titolo e una finale negli ultimi due tornei. Dopo aver vinto a Montpellier in finale contro lo statunitense Cressy, Jannik ha fatto vedere grandi cose anche a Rotterdam. Passato con qualche difficoltà il primo turno contro Bonzi, ha messo in fila la "bestia nera" Tsitsipas, l'esperto Wawrinka e il padrone di casa Griekspoor prima della finale con Daniil Medvedev, persa in tre set.

Nonostante la sconfitta i progressi mostrati in questo inizio anno sono molteplici. A partire dal servizio molto più continuo ed efficace ma soprattutto (come dimostrano gli incontri con Tsitsipas e Medvedev) sembra stia superando il suo più grande limite: stare in partita fino alla fine con i tennisti (al momento) più forti di lui. Da capire se avrà recuperato dagli sforzi di questi giorni visto che le partite affrontate sono state molte e alcune di queste particolarmente intense.

Tuttavia, l’obiettivo di Jannik sono le ATP Finals di Torino, oltre che entrare stabilmente nella Top Ten, per cui accumulare i punti in vari tornei è la strada migliore per costruirsi un tesoretto, che attualmente gli sorride nella Race, visto il quinto posto parziale. In attesa dell'inizio della stagione sul cemento americano con gli appuntamenti chiave di Indian Wells e Miami, la scelta di programmazione è quella di giocare il più possibile.

Il tabellone

Sinner usufruirà di un bye (facoltà concessa a un giocatore di saltare uno o più turni di un torneo a eliminazione diretta) al primo turno e quindi inizierà direttamente dagli ottavi di finale, scendendo in campo nella giornata di domani giovedì 23 febbraio. Il primo avversario verrà fuori dal match tra il russo Roman Safiullin e il francese Arthur Fils, tennisti che Jannik ha già affrontato: il giovane francese è stato battuto nella seminale di Montpellier, mentre il russo è stato superato in ATP Cup l’anno scorso.

Nei quarti di finale ci potrebbe essere uno tra lo svizzero Stan Wawrinka, già affrontato e sconfitto a Rotterdam, e il francese Richard Gasquet. Superato questo scoglio, davanti all’altoatesino si dovrebbe parare l'ostacolo rappresentato dall'australiano Alex de Minaur (testa di serie n.3), contro cui l'azzurro ha sempre vinto in passato (4-0).

Per conquistare il torneo, i rivali più accreditati sono l'amico Hurkacz (n.1 del torneo) e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.4). Se si considerano i precedenti, Sinner è in svantaggio in entrambi i casi: con Hurkacz per 2-1, ricordando l’amara finale persa a Miami di due anni fa, mentre contro Dimitrov il cocente ko negli ottavi agli Internazionali d'Italia di Roma. Proprio per questo, l'azzurro ha la chance di prendersi una bella rivincita contro i suoi due rivali.

Dove vedere il torneo

A trasmettere l'Atp 250 di Marsiglia sarà Supertennis in chiaro e sull'app SuperTennix, gratis per abbonati FITP o a pagamento.