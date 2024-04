Sinner-Tsitsipas per la finale a Montecarlo | DIRETTA

È inziata la sfida che vale un posto nella finalissima del Masters 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas, numero 12 del ranking mondiale. L'azzurro arriva alla semifinale forte della vittoria contro il danese Holger Rune in tre set, il greco ha vinto agevolmente contro il russo Karen Khachanov in due set. Grazie all'arrivo in semifinale e indipendentemente dal risultato odiero, l'azzurro conserverà la seconda posizione nel ranking Atp dal momento che Carlos Alcaraz si è ritirato ancor prima di giocare a causa di un problema al polso. I precedenti tra Sinner e Tsitsipas sono otto, cinque a tre le vittorie per il greco ma gli ultimi due incontri sono sempre stati vinti dall'altoatesino, nel 2023, a Rotterdam e alle Atp Finals (si giocava sul cemento). Chi dei due approderà in finale se la vedrà contro il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Casper Ruud. La gara è trasmessa in diretta dai canali Sky dedicati (Sport Uno e Sport Tennis) e in streaming su Now Tv.

La gara in diretta - 1° set

6° game: Tsitsipas ottiene tre punti consecuti dopo un'ottima partenza di Sinner ma sale 4-2.

5° game, turno di servizio dell'azzurro che in questa fase sale di livello e si procura tre palle per chiudere il gioco (40-0) e ci riesce, 3-2.

4° game con il greco che gioca meglio di Sinner e consolida il break di vantaggio, 3-1.

3° game, l'azzurro serve ma cede due palle break al greco: un doppio fallo è fatale, Tsitsipas sale 2-1.

2° game, stavolta è il turno di battuta di Tsitsipas bravo a essere aggressivo, si sale 40-15 con il greco che ottiene il punto, 1-1.

Si parte: 1° game con Sinner al servizio: va subito sotto 0-30 e il greco ottiene la prima palla break (30-40) ma Jannik annulla e vince il primo gioco, 1-0.

L'incontro inizierà alle ore 13.

40, tra poco i tennisti entreranno in campo per il breve riscaldamento pre-partita.