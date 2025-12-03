Sinner, lo scatto di Laila rivela tutto: ecco dove preparerà l'assalto agli Australian Open

Vacanze quasi finite per Jannik Sinner, che si gode gli ultimi giorni di totale relax in vista dell'inizio della preparazione atletica, primo passo lungo il percorso che lo condurrà all'appuntamento con l'Australian Open, di cui è campione in carica.

A rivelare il luogo in cui il tennista si trova è uno scatto pubblicato nelle scorse ore dalla fidanzata Laila Hasanovic, che si trova insieme a lui a Dubai: sarà quindi ancora una volta la città degli Emirati Arabi Uniti a ospitare la delicata fase di preparazione invernale del tennista italiano, luogo perfetto sia per le condizioni climatiche ideali che per le strutture, palestre e campi, di primo livello.

Dopo il successo alle Atp Finals di Torino ai danni del rivale Carlos Alcaraz, Jannik aveva staccato la spina trascorrendo prima qualche giorno di riposo in compagnia del padre Hanspeter in un resort di lusso sulle sponde del Lago di Garda, poi era volato alle Maldive presumibilmente con Laila per una settimana di relax. Un perido durante il quale il numero due al mondo ha deciso di mantenere totale silenzio sui social, anche se un selfie in compagnia di Alexander Zverev aveva rivelato la destinazione del suo viaggio.

La riservatezza di Sinner sulle sue vacanze tropicali, alle quali avrebbe partecipato anche la fidanzata sebbene non ci siano foto "ufficiali" a documentarlo, è caduta nelle scorse ore per via di una storia pubblicata da Laila sul proprio profilo Instagram. L'influencer ha infatti immortalato il Burj Al Arab, hotel di lusso a forma di vela simbolo di Dubai, rivelando quindi dove si trova in questo momento. Una destinazione perfettamente in linea con il percorso che attende Jannik da qui fino al primo importante impegno dell'anno, ovvero l'Australian Open.

Il team diretto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill raggiungerà quindi Sinner negli Emirati Arabi Uniti per preparare l'inizio della nuova impegnativa stagione agonistica.

Il numero due al mondo, che ha trionfato nelle ultime due edizioni del primo Slam dell'anno, dovrà difendersi dagli assalti dello storico rivale Carlos Alcaraz, il quale nelle scorse ore ha proprio parlato dell'appuntamento australiano definendolo un obiettivo primario, dal momento che gli AO sono l'unico Slam che manca nel palmarés del campione spagnolo, deciso a completare il suo "career Grand Slam".