Sinner, la Wada modifica le regole

Il «caso Sinner» ha evidentemente lasciato il segno, determinando l'esigenza di elaborare nuove regole in tema di antidoping. E così nelle ultime settimane la WADA, al centro dell'attenzione appunto per il ricorso al TAS del caso di doppia positività accidentale al Clostebol di Jannik Sinner, continua a far parlare di sé. Dopo che il Direttore Generale, Oliver Niggli, aveva ventilato possibili modifiche regolamentari per gestire meglio i casi di contaminazione come quello di Sinner e di Iga Swiatek, a partire dal 1° gennaio 2027 vi sarà un'estensione del concetto di «Prodotto contaminato», che diventerà «Fonte di contaminazione». Una modifica in cui si contempla anche la trasmissione accidentale di una sostanza proibita, cosa che attualmente non è prevista nel codice.

Buone notizie per il n.1 del mondo? Probabile che i legali del pusterese cercheranno di usare anche queste modifiche future del regolamento come argomento per avallare la piena assoluzione e confermare il primo grado di giudizio.