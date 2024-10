Sinner è il re d'Arabia: rimonta Alcaraz e vince il Six King Slam

Ascolta ora 00:00 00:00

È Sinnerissimo: il numero uno del mondo rimonta lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero due del ranking) dopo aver perso il primo set al tie-break 6-7 e si impone negli altri due con lo stesso punteggio 6-3 6-3 mostrando una forza mentale e fisica senza eguali. È l'azzurro, dunque, il re tra i re invitati al torneo di Riad che gli ha fruttato ben sei milioni di dollari. Soldi a parte, dopo tre sconfitte consecutive nei tornei Atp Sinner manda un messaggio chiarissimo al suo avversario e a chi pensava che Carlos lo potesse battare ad ogni incontro: non è così, la vittoria in rimonta lo dimostra più di tutto. Nonostante non sia una gara che fa parte del circuito è stata partita vera e basta vedere quel che è successo in campo con un remake dell'eccezionale sfida di Pechino ma con un risultato che stavolta sorride ai colori italiani.

Le parole di Sinner

Intervistato al termine dell'incontro durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha innanzitutto dichiarato ringraziando Alcaraz e gli organizzatori del torneo. " È stata un'esperienza bellissima, tornerò l'anno prossimo ". Poi ecco un'analisi di com'è la sua rivalità con lo spagnolo. " Cerchiamo di spingerci l'uno con l'altro al limite, ci svegliamo la mattina cercando un modo per batterci. La ragione per cui siamo venuti qui è mostrare cosa sia il tennis, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio ". Infine, Sinner conclude ringraziando il pubblico e l'atmosfera incredibile che ha respirato sin dal primo giorno.

Significative le parole anche di Alcaraz: " Mi sono goduto ogni singolo secondo qui. È stato un piacere essere qui. Sinner? Io cercherò di fare il mio meglio, spero che la nostra rivalità possa migliorare negli anni. Sono grato che lui sia accanto a me, mi spinge a migliorare. Per me è un piacere condividere il campo con lui ".

La vittoria in rimonta del numero uno

Nel primo set inizia a servire Sinner che non poteva iniziare in maniera migliore ottenendo il primo punto e lasciando a zero Alcaraz ma lo spagnolo fa subito capire che la gara sarà lunga e difficile per il numero uno del mondo, 1-1 al termine del secondo game. Con un grandissimo servizio, Jannik rimonta da 0-30 inanellando quattro punti consecutivi, 2-1. La prima svolta della gara arriva nel quarto game con l'azzurro che strappa il break allo spagnolo leggendo in anticipo le sue traiettorie, 3-1. Con uno schiaffo al volo consolida il break e vola sul 4-1. Carlos rimane agganciato al set vincendo il sesto game sul proprio turno di battuta (4-2) e poi giocando alla grande Alcaraz recupera il break perso, 4-3. Peccato per l'ottavo game quando Jannik è stato bravo ad ottere una palla break ma non c'è stato nulla da fare, 4-4 ma l'italiano tiene alla grande il turno di servizio salendo 5-4, gara spettacolare ed equilibrata. Il decimo game è in assoluto il più bello e combattuto fin qui, si arriva in parità e la spunta Carlos, 5-5. Il tam tam continua fino all'inevitabile tie-break (6-6): con il punteggio di 7-5 se lo aggiudica Alcaraz, decisivo un solo mini-break.

Il secondo set inizia con Carlos al servizio, poi ecco il turno di Jannik: 1-1. Nel terzo game c'è un primo sussulto, 30-40 e Sinner che strappa il servizio portandosi 2-1 e con un ottimo turno di battuta sale 3-1. È un peccato che Sinner non sia riuscito a sfruttare, nel quinto game, quattro palle break di cui tre consecutive, Alcaraz riprende in mano il game e lo vince, 3-2. Purtroppo Jannik ha un passaggio a vuoto, perde il servizio e lo spagnolo pareggia i conti (3-3) ma con un eccezionale colpo di reni Sinner si riprende il break e sale 4-3 con servizio a favore che vince a zero, nettamente, 5-3. È il suo momento, sale di livello e strappa un altro break, quello decisivo, vincendo 6-3.

Il terzo e decisivo set inizia con l'azzurro al servizio, lo vince e sembra davvero in un momento di fiducia in cui sbaglia pochissimo, 1-0. Salvando l'ennesima palla break, Alcaraz si salva e pareggia (1-1). Massimo equilibrio nei due game successivi, Jannik sale 3-2 al quinto ma lo spagnolo non lo molla, 3-3.

È una sfida all'ultima goccia di sudore, 4-3 Sinner e due palle break nell'ottavo game: incredibilmente, con due doppi falli consecutivi, Alcaraz consegna il punto all'azzurro che sale 5-3 e serve per il match che chiude trionfalmente vincendo 6-3!