Six Kings Slam, Sinner contro Djokovic: Jannik avanti | 6-4, 2-1

10° game: Sinner serve per il set, rimane solidissimo al servizio, mette in campo l'ace numero 8 che vale il 30-15 e subito il nono ace per i due set point (40-15). Chiude in maniera straordinaria con il decimo ace, 6-4.

9° game: Djokovic serve per rimanere nel set, 40-15 e poi arriva il 5-4.

8° game: con le palle nuove doppio ace di Sinner che sale velocamente 30-0 ma non contento fa un triplo ace, 40-0 in pochi secondi e poi chiude con una prima vincente, game perfetto e 5-3.

7° game: Novak con un gancio in corsa vincente di dritto sale 40-15, poi la palla è fuori di poco (40-30) ma poi è Sinner che commette l'ultimo errore, 4-3.

6° game: come prima, stavolta è Sinner che è perfetto al servizio, si gioca poco e il punteggio si porta rapidamente 40-0 e poi sotto rete Jannik chiude, 4-2.

5° game: il serbo torna solido con la battuta, sale 40-0 e chiude in suo favore con un ace, 3-2.

4° game: con grandi prime di servizio ed ace Sinner sale 40-15, poi è bravo Djokovic a imporsi nello scambio successivo (40-30) ma poi la spunta Jannik, 3-1.

3° game: Djokovic al servizio, i due protagonisti in campo regalano spettacolo al pubblico con scambi prolungati e colpi da campioni. Sul 30-30 un grande smash di Sinner vale la prima palla break (30-40) che ottiene subito, 2-1.

2° game: è il turno di Sinner, l'altoatesino è solidissimo, si porta 40-15 e vince il game, 1-1.

1° game: è Djokovic il primo a servire, il serbo è solido con la battuta, salte 40-15 e ottiene il primo punto dell'incontro, 1-0.