Six Kings Slam, Sinner contro Djokovic: Jannik avanti | 6-4, 2-1

Dopo aver vinto contro Tsitsipas adesso è il momento della super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per un posto che vale la finalissima (ad aspettarli c'è Alcaraz) dove in palio non c'èsoltanto il titolo ma soprattutto ben sei milioni di dollari. I due sfidanti arrivano in un ottimo stato di forma e, al meglio dei tre set, il serbo potrebbe essere in grado di mettere in difficoltà il numero due del mondo.
La gara in diretta: 2° set
3° game: Djokovic si scuote, è più preciso e si porta 40-15 complice anche un paio di dritti dell'altoatesino finiti in rete. Con una gran prima arriva il 2-1.
2° game: Jannik è solido e centrato alla battuta, vince anche gli scambi e si porta 40-0 agevolmente, per adesso non c'è partita e arriva il 2-0.
1° game: ricomincia Djokovic al servizio ma non è solido come prima, Sinner ne approfitta per andare 15-40 e ottenere due palle break che concretizza subito, 1-0.
Sinner vince il primo set
10° game: Sinner serve per il set, rimane solidissimo al servizio, mette in campo l'ace numero 8 che vale il 30-15 e subito il nono ace per i due set point (40-15). Chiude in maniera straordinaria con il decimo ace, 6-4.
9° game: Djokovic serve per rimanere nel set, 40-15 e poi arriva il 5-4.
8° game: con le palle nuove doppio ace di Sinner che sale velocamente 30-0 ma non contento fa un triplo ace, 40-0 in pochi secondi e poi chiude con una prima vincente, game perfetto e 5-3.
7° game: Novak con un gancio in corsa vincente di dritto sale 40-15, poi la palla è fuori di poco (40-30) ma poi è Sinner che commette l'ultimo errore, 4-3.
6° game: come prima, stavolta è Sinner che è perfetto al servizio, si gioca poco e il punteggio si porta rapidamente 40-0 e poi sotto rete Jannik chiude, 4-2.
5° game: il serbo torna solido con la battuta, sale 40-0 e chiude in suo favore con un ace, 3-2.
4° game: con grandi prime di servizio ed ace Sinner sale 40-15, poi è bravo Djokovic a imporsi nello scambio successivo (40-30) ma poi la spunta Jannik, 3-1.
3° game: Djokovic al servizio, i due protagonisti in campo regalano spettacolo al pubblico con scambi prolungati e colpi da campioni. Sul 30-30 un grande smash di Sinner vale la prima palla break (30-40) che ottiene subito, 2-1.
2° game: è il turno di Sinner, l'altoatesino è solidissimo, si porta 40-15 e vince il game, 1-1.
1° game: è Djokovic il primo a servire, il serbo è solido con la battuta, salte 40-15 e ottiene il primo punto dell'incontro, 1-0.
Stravince Alcaraz, primo finalista
In uno stato di grazia e con alcuni colpi da campione, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam dopo aver vinto 6-4, 6-2 contro l'americano Taylor Fritz.
Sinner in campo dopo Alcaraz-Fritz
La gara tra Jannik Sinner e Novak Djokovic andrà in scena dopo le ore 20 al termine della prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.