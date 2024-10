Al via il Six Kings Slam: Sinner con i big in Arabia nell'ultimo torneo di Nadal

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Six Kings Slam è il prestigioso torneo di esibizione in programma a Riyad, in Arabia Saudita, con protagonisti Jannik Sinner, detentore di Australian Open e Us Open, Carlos Alcaraz (vincitore di Roland Garros e di Wimbledon), Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Si giocherà a partire da questa sera - 16 ottobre con l'italiano che sfiderà il russo Medvedev, mentre Alcaraz se la vedrà contro Rune -, domani 17 (in programma le semifinali) e 19 ottobre 2024 (in progrmma le due finali), con il 18 di riposo alla luce del regolamento Atp che prevede che non si possa competere in un'esibizione per tre giorni di fila. L'esibizione non è un torneo organizzato dall'Atp e, dunque, i partecipanti non incasseranno punti per il ranking ma un ricco gettone di presenza di poco meno di 1.5 milioni di euro, con il vincitore che percepirà 5.5 milioni. Il terreno prescelto è quello del cemento indoor della Kingdom Arena, mentre la formula è quella dell'eliminazione diretta.

Come funziona il Six Kings Slam

Ad inaugurare la sfida sarà il numero uno al mondo, Jannik Sinner, fresco vincitore di Shanghai, che farà il suo esordio alle 18:30 ora italiana contro un altro ex numero uno, il russo Daniil Medvedev. A seguire la sfida fra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il danese Holger Rune. il vincitore della sfida fra Sinner e Medvedev se la vedrà in semifinale contro Novak Djokovic, mentre chi la spunterà fra Alcaraz e Rune sfiderà Rafael Nadal che la scorsa settimana ha dato il suo addio al tennis professionistico.

Come sono stati scelti i "Sei re del tennis"

I sei "re" che calcheranno il cemento arabo sono fra i tennisti migliori al mondo, al momento o nella storia. Si parte con Jannik Sinner, numero uno al mondo e detentore di due Slam su questa superfice; a seguire Carlos Alcaraz, già numero uno e detentore di quattro tornei dello Slam (1 Roland Garros, 2 Wimbledon e 1 Us Open); si prosegue con i due semifinalisti, Novak Djokovic e Rafael Nadal, ambedue detentori del Grande Slam d'Oro, ossia vincitori dei quattro tornei del Grande Slam e della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici nel singolare. Il serbo è anche vincitore di 24 Slam (record assoluto) , mentre il maiorchino è al secondo posto assoluto con 22 tornei vinti.

A completare il quadro il russo Daniil Medvedev, già numero uno al mondo e attuale 5 Atp e vincitore di un solo Slam (Us Open), insieme ad Holger Rune. Il ventunenne tennista danese è la vera eccezione, considerando che non ha all'attivo nessuna vittoria nei tornei del Grande Slam ma solo un Master 1000 e tre Atp250. Rune attualmente è il numero 14 al mondo e sulla sua scelta sono ricadute tante polemiche, in quanto molti addetti ai lavori si aspettavano la presenza di Alexander Zverev, finalista sia al Roland Garros che allo Us Open ma vincitore sia delle Finals che della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici.

Il ricco montepremi

Il Six Kings Slam prevede un montepremi ricchissimo che fa gola a tantissimi tennisti. I sei partecipanti per la sola partecipazione incasseranno un gettone di presenza da 1.4 milioni di euro, mentre al vincitore verrà staccato un assegno da 5.5 milioni. Una cifra monstre, imparagonabile con i premi messi a disposizione dall'Atp anche per i tornei dello Slam. Per fare un esempio, Carlos Alcaraz, ha dovuto vincere sia il Roland Garros che Wimbledon per arrivare a circa 5 milioni di premi guadagnati, Sinner non ci è arrivato con Australian Open, Us Open, tre Masters 1000 e due Atp500. I 5.5 milioni messi a disposizione per il vincitore, rappresentano la più alta cifra mai pagata per il vincitore di un torneo di tennis nella storia.

Il programma completo

16 ottobre (quarti di finale):

​​Medvedev-Sinner, Alcaraz-Rune.17 ottobre (semifinali): ​​Djokovic contro il vincitore di Medvedev-Sinner, Nadal contro il vincitore di Alcaraz-Rune.19 ottobre (finali): ​​finale per il terzo posto, finale per il titolo