Sorteggi Champions League, il Real Madrid ritrova il City. Psg contro Barcellona

Dopo l'epilogo amarissimo per i club italiani (con le eliminazioni agli ottavi di Inter, Napoli e Lazio), a Nyon si sono svolti i sorteggi dei quarti di finale di Champions League (andata 9-10 aprile, ritorno 16-17 aprile).

Si parte subito con la sfida stellare Real Madrid-Manchester City. I Blancos di Carlo Ancelotti ritrovano i Citizens, dopo la semifinale dello scorso anno che vide il dominio della squadra di Guardiola. Il ritorno all'Etihad Stadium dà agli inglesi un bel vantaggio. Ma è chiaro che il Real con le sue stelle ha tutte le possibilità per ribaltare i favori del pronostico.

Ritroverà il suo passato invece Luis Enrique, alla guida del Paris Saint-Germain. Il club francese ha pescato nell'urna il Barcellona. Sarà l'ultima occasione per Mbappé di vincere la Champions con la maglia parigina. I catalani hanno mostrato pregi e difetti contro il Napoli e avranno il vantaggio del ritorno in casa. Si preannuncia una sfida molto equilibrata.

L'Arsenal di Arteta, arrivato ai quarti di finale dopo 14 anni, sarà chiamato alla grande impresa contro il Bayern Monaco. Nonostante i problemi di guida tecnica, i bavaresi sembrano di un gradino superiore rispetto alla formazione inglese, abcora un po' inesperta a questi livelli. Di sicuro Harry Kane proverà a fare lo sgambetto agli odiati Gunners.

Non poteva andare meglio all'Atletico Madrid di Simeone, reduce dalla vittoria ai rigori contro l'Inter. I Colchoneros hanno pescato i tedeschi del Borussia Dortmund, di sicuro l'avversario più abbordabile tra le fantastiche otto. Servirà comunque vincere l'andata al 'Civitas Metropolitano' prima della trasferta in Germania, davanti al caldissimo "muro giallo".

I quarti di finale

Arsenal (Eng) - Bayern Monaco (Ger)

Atletico Madrid (Spa) - Borussia Dortmund (Ger)

Real Madrid (Spa) - Manchester City (Eng)

Paris Saint-Germain (Fra) - Barcellona (Spa).

Le date