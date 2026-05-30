Splendido Cobolli. Sconfigge Tien in tre set e vola agli ottavi

Solido sotto tutti i punti di vista: Flavio Cobolli fa sorridere i colori azzurri con la strepitosa vittoria contro l’americano Learner Tien sconfitto con un netto 6-2, 6-2, 6-3 in un’ora e 46 minuti di gioca approdando agli ottavi di finale del Roland Garros. Un figurone, davvero, la sua prima volta sullo Philippe-Chatrier e la sua prima volta così avanti nel torneo dello Slam parigino. Al prossimo turno se la vedrà contro la sorpresa del torneo, l’americano Zachary Svajda, numero 87 del ranking Atp.

Le parole di Flavio

"Mi sono svegliato un po' nervoso oggi perché sapevo che ci sarebbero state delle persone a cui tengo a vedermi. È la mia prima vittoria sul Philippe-Chatrier ma voglio fare i complimenti anche a Learner che forse stamattina era un po' stanco”, dichiara a caldo Cobolli dopo la vittoria. Un pensiero, però, poi va a un altro sport di cui è tifoso. “Oggi non voglio parlare di tennis, c'è la finale di Champions. Sono legato all'Arsenal per Calafiori e al Psg per Luis Enrique... quindi che vinca il migliore e che sia una finale con tanti gol. Chiedo ai tifosi solo una cortesia: se vincete la finale non fate troppo rumore, vorrei dormire stanotte...", dichiara sorridendo.

Successivamente, ecco le sue parole a SkySport. “Ero nervoso per l'intervista post match, non per la gara. Sono contento di come ho gestito le difficoltà, il campo e la pressione della partita. Sono felice di andare a rilassarmi con un grande sorriso”, spiega davanti alle telecamere. “Siamo pronti a combattere per lo stesso obiettivo, manca ancora tantissimo e neanche voglio pensarci. La prossima partita sarà la mia finale, sarò pronto a disputarla”.

La gara di Cobolli

Già dal primo set il tennista di 24 anni fa vedere di essere in splendida forma: ben tre break consecutivi a Tien (l’americano ne riprende soltanto uno) per un 6-2 senza appello in meno di mezz’ora di gioco. Il secondo set sembra quasi la fotocopia del primo: Cobolli strappa due break all’avversario, ingiocabile, non sbaglia nulla e dopo un’ora e 10 minuti di gioco è già avanti 2-0.

Il terzo e ultimo set inizia in maniera un po’ più equilibrata ma al quarto game Flavio strappa un altro break, sale 3-1 e gli basta mantenere il servizio nei suoi turni di battuta per chiudere 6-3 ed esultare, sorridendo, con gli occhi rivolti al suo team.