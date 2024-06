Super Musetti: vince in tre set contro Thompson ed è in finale al Queen's

Ascolta ora 00:00 00:00

Sulla "scia" di Jannik Sinner, il tennis italiano si conferma in gran forma e può ormai togliersi di dosso l'etichetta di "terraioli": Lorenzo Musetti approda in finale nel torneo parallelo di Halle, il Queen's (un altro Atp 500) battendo in tre set set l'australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore e 17 minuti di gioco. Grande, grandissimo il numero due del tennis italiano e attuale numero 30 del mondo che sfiderà Tommy Paul, numero 5 del tabellone, che ha vinto il derby americano contro Sebastian Korda con il punteggio di 6-4 7-6.

La vittoria di Musetti

Nel primo set, il tennista di Carrara parte subito fortissimo rubando il break all'australiano portandosi sul 3-0: a quel punto è una cavalcata vincente fino al 6-3 che ottiene con un'ottima gara e gestione del gioco anche nei momenti in cui ha avuto qualche passaggio a vuoto. Nel secondo set ha faticato molto per il ritorno, prepotente, di Thompson che sembra imitare il Lorenzo del primo set: subito un break e sale velocemente 3-0, poi arriva un altro break e c'è un parziale durissimo di 5-0. Musetti prova la reazione riuscendo a brekkare e mantenere i punti sul proprio servizio ma la distanza è tale che finisce 6-3: si decide tutto al terzo set dove regna l'equilibrio: entrambi i protagonisti mantengono il punto sul servizio fino al 4-3 per l'azzurro. È fondamentale, per le sorti della gara, l'ottavo game dove con pregevoli pallonetti e dritti incrociati Musetti ottiene il break decisivo che lo porta sul 5-3 e a servire per il match. Non c'è alcun "braccino" ma soltanto la voglia di vincere ed arriva il 6-3 decisivo con cui chiude l'incontro.

Le parole dell'azzurro

Al termine della gara, Musetti è stato intervistato in campo dove ha spiegato di aver giocato " uno dei match più duri di questa settimana. Lui ha giocato a un livello eccezionale soprattutto nel secondo set. Alla fine è stata molto dura, ne sono uscito giocando degli ottimi colpi e il break ottenuto mi ha dato la fiducia per chiudere. ". Dopo una breve pausa ha sottolineato la bellezza di essere in finale " in un torneo ed in un circolo come il Queen's che ha una storia tanto importante ".