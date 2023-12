SuperTennis Awards 2023, Sinner premiato come giocatore dell'anno

Continua il momento d'oro di Jannik Sinner. Il numero 4 al mondo, protagonista di una straordinaria parte finale dell'anno, è stato premiato come tennista dell'anno ai SuperTennis Awards 2023 lunedì 4 dicembre a Milano.

La Coppa Davis, appena sbarcata in Italia, maestosa e scintillante, e tutti intorno i campioni che hanno reso speciale il 2023. I SuperTennis Awards hanno celebrato a Milano la stagione più emozionante del tennis italiano, con Sinner star indiscussa della serata. "Il 2024 deve essere l'anno della conferma. Avere addosso la pressione è un onore ma va presa con il sorriso". Dopo il trionfo storico in Davis e la sconfitta nella finale delle ATP Finals contro Djokovic, l'altoatesino guarda già avanti.

Una scalata cominciata ad agosto con la conquista del primo Masters 1000 in carriera. "Toronto è stato un altro momento chiave di questa stagione, avevo già ottenuto ottimi risultati a inizio anno, sentivo che ero vicino e quando arrivi a sollevare un trofeo di questo tipo vuol dire tanto. Ma non ci siamo accontentati, abbiamo continuato a lavorare e questo mi ha aiutato a vivere un gran finale di stagione" ha detto a margine dei SuperTennis Awards.

Annata poi proseguita con un finale di stagione "da fenomeno". " Ho disputato un ottimo finale di stagione, con la vittoria della Coppa Davis ho provato tante emozioni - ha spiegato l'azzurro - Non ci siamo forse accorti quanto fosse importante per gli italiani. Sarà importante partire positivi come in questi mesi del 2023. Sarà un'altra stagione da grandi emozioni". Ora per Jannik è tempo di una breve vacanza in famiglia nel suo Trentino perché "è importante tornare alle origini".

"Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis. Mi era mancato. Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente". Parole di Matteo Berrettini arrivando ai SuperTennis Awards.

Accompagnato dalla compagna Melissa Satta, l'azzurro ha abbracciato capitan Volandri: "Sto bene, sono carico. La Davis ha lasciato in tutti noi grande entusiasmo, è una vittoria che parte da lontano, da tutte le sconfitte che ci hanno fatto male. Io ora rientrerò con i tornei in Australia ma con il mio ranking attuale sarà tutto più complicato".

Tutti i premi assegnati