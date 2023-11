Tennis, Ivanisevic ringrazia Sinner. Ecco perché

Il sogno di Jannik Sinner di conquistare il titolo dell’Atp Finals 2023 si è fermato ad un passo dalla realizzazione. Il fuoriclasse italiano è stato sconfitto da Novak Djokovic per 6-3, 6-3. L’attuale n.1 al mondo è stato padrone del campo fin dal primo scambio. Eppure per Sinner questo secondo posto sa di vittoria. Con le superbe prestazioni offerte nel torneo dei campioni, l’altoatesino si è confermato essere il presente e il futuro del tennis, non solo italiano ma mondiale. E anche dall'allenatore avversario, come riporta "Gazzetta.it", sono piovuti complimenti. Non solo per la sua bravura ma anche per la sportività dimostrata.

"Vincendo contro Rune, Sinner ha dimostrato perché diventerà un campione" , ha affermato Goran Ivanisevic, allenatore di Djokovic ed ex stella del tennis mondiale. Sì, perché se l’altoatesino avesse perso l'ultima partita del girone Djokovic sarebbe stato eliminato. "Grazie, Jannik: ti devo ringraziare per il tuo aiuto e per aver spinto Nole in semifinale", ha aggiunto Ivanisevic che ha anche ammesso che " dopo aver superato il girone, ero sicuro che Djokovic avrebbe vinto il torneo: quando il vero Novak entra in campo, nessuno può vincere". "Quando Sinner ha vinto contro Rune- ha aggiunto-, è stato un sollievo".

L’ex tennista ha raccontato che le ore tra la partita con Hurkacz e il successo di Jannik sono state trascorse con un po' di ansia, anche perché non è mancato qualche brivido: " Abbiamo mangiato una pizza fuori, io controllavo il punteggio. Dopo il primo set ero contento, poi una volta entrato in camera sono iniziati i guai. E qualcuno del team diceva che forse Sinner non ci avrebbe provato al 100%, essendo già in semifinale". Ma Jannik di impegno ne ha messo tanto. “In quel match - ha proseguito Ivanisevic - ha dimostrato di essere competitivo e di voler vincere, come sempre accade quando giochi davanti al tuo pubblico. Ho avuto molta paura per la palla break non trasformata da Rune nel terzo set".