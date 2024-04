Tsitsipas è il re di Montecarlo: il greco batte Casper Ruud in due set

La finale che non ti aspetti del Masters 1000 di Montecarlo, edizione 2024, la vince il greco Stefanos Tsitsipas che torna "re" sulla terra rossa vincendo in due set contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Bravissimo Tsitsipas, molto meno Ruud che sbaglia tantissimo concedendo molti punti all'avversario che non aveva certo bisogno di "regali". Dopo aver vinto contro Jannik Sinner è certamente un risultato meritato per quanto espresso al torneo monegasco, sembra essere tornato il giocatore di qualche anno fa. Questa vittoria è la terza a Monaco dopo quelle del 2021 e 2022 e vale il settimo posto nel ranking mondiale Atp.

1°set, domina Tsitsipas

Pronti via, il 1° set si apre con iniziale equilibrio che vede i due contendenti vincere i rispetti turni di servizio senza troppa fatica con ottime prime palle di servizio: e così si va sull'1-1 ma la prima svolta del match arriva nel terzo game quanto Tsitsipas strappa il break a Ruud salendo 2-1. Il norvegese ha la ghiotta occasione, tre volte, di riprendersi il break ma sbaglia e il greco va addirittura sul 4-1 molto velocemente perchè riesce a strappargli un'altra volta il servizio. Fino a questo momento Ruud sembra un lontano parente di quello che 24 ore fa ha sconfitto il numero uno del mondo, Novak Djokovic. Al contrario, il greco è perfetto e nel sesto game, sul proprio turno di servizio, sale sul 5-1. Nel settimo game finisce il set, tre break consecutivi di Tsitsipas che chiude 6-1 dopo 37 minuti di gioco.

Il greco vince la gara

Il 2° set inizia esattamente come il primo: i due tennisti mantengono i rispettivi servizi (1-1), poi Ruud da un segnale di reazione con due palle break nel terzo game ma il greco se la cava mantenendo il punto e portandosi in vantaggio, siamo sul 2-1. La gara si mantiene in equilibrio fino al 4-4 con Tsitsipas che salve tre palle break nel settimo game: il greco sale 5-4, tocca a Ruud servire per rimanere nel match ma il punteggio va 0-30 per il greco, poi si arriva 30-40 e c'è il primo match point che conquista subito. Il secondo set si chiude 6-4 dopo un'ora e 36 minuti.

Le parole di Tsitsipas

"È stato molto difficile tornare sul podio e vincere un torneo, ringrazio la mia famiglia e i miei amici per aver reso possibile questo viaggio. Questa vittoria è ancora più bella delle prime due, incredibile per me vincere oggi . Volevo mostrare questo tipo di tennis, non essere quello che molla. ", ha dichiarato il greco a bordo campo prima della cerimonia di premiazione.