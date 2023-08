Us Open, Djokovic batte Müller e torna numero uno Atp

È più in forma che mai: con un perentorio 6-0, 6-2, 6-3 Novak Djokovic ha sconfitto il francese Alexandre Müller (numero 84 Atp) al primo turno degli Us Open scavalcando Carlos Alcaraz e tornando a essere il numero uno al mondo. Al secondo turno sarà atteso dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

La gara

Per vincere tre set è bastata soltanto un'ora e 36 minuti di gioco: dopo soli 23 minuti in cui il serbo ha stravinto il primo set lasciando a zero l'avversario e vincendo otto giochi consecutivi, l'unico sussulto di Muller è stato strappare un solo break ma senza, poi, darne seguito. Nole è troppo più forte e ha vinto senza faticare più di tanto. Come abbiamo visto sul Giornale.it, Djokovic è fresco della vittoria epica al torneo di Cincinnati dove ha avuto la meglio contro il nuovo che avanza, Alcaraz, dopo una battaglia durata quasi quattro ore (il torneo prevede soltanto tre set).

Le parole di Djokovic

" Sono molto, molto soddisfatto di come mi sento, di come sto giocando. È solo l'inizio del torneo, ma il livello del mio tennis mi piace già e spero di mantenerlo ", ha dichiarato il campione serbo alla stampa. " Sapevo che avrei iniziato la partita molto tardi (le 23 locali, ndr) ma ero entusiasta di scendere in campo - ha sottolineato Djokovic - Non mi importava se avessi cominciato anche dopo mezzanotte perché aspettavo con ansia questo momento, nello stadio più grande e più rumoroso del nostro sport. Le sessioni notturne all"Arthur Ashè sono le più emozionanti, divertenti, rumorose e cariche di energia che si possano avere" .

Poi ha parlato anche della gara, spiegando come siano stati soprattutto i primi due set a mostrare il suo stato di forma. " È stato davvero un tennis a luci spente, quasi impeccabile, un primo set perfetto ", ha concluso. Il serbo sarà ufficialmente numero uno al mondo da lunedì 4 settembre. Il successo che ha ottenuto nelle scorse ore è il primo dopo la finale persa nel 2021 contro Daniil Medvedev visto che lo scorso anno non aveva potuto partecipare agli Us Open per essersi rifiutato di farsi vaccinare contro il Covid.

Come ricorda Eurosport, gli attuali US Open vedranno il montepremi più alto di sempre: con i 65 milioni di dollari aumenta di cinque milioni la cifra dello scorso anno. I vincitori dei singolari percepiranno tre milioni di dollari: il torneo si concluderà il prossimo 10 settembre.