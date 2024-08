Us Open, Sinner asfalta anche O'Connell: vince in tre set e approda agli ottavi

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso che ha ritrovato il vecchio stato di forma, Jannik Sinner è quasi ingiocabile: l'azzurro vince nettamente anche contro l'australiano Christopher O'Connell (numero 87 del ranking Atp) in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Brillante, sciolto, senza passaggi a vuoto, l'azzurro ha ottenuto 92 punti a 57 che la dice lunga sulla netta differenza e della superiorità durante l'incontro. Agli ottavi incontrerà il vincitore della gara tra l'americano Tommy Paul e il canadese Gabriel Diallo. Una nota statistica importante riguarda il numero uno del tennis mondiale: per la seconda volta nella sua carriera ha raggiunto almeno gli ottavi di finale in tutti e quattro i tornei dello Slam.

Le parole di Sinner

Al termine della gara, intervistato a bordo campo, Sinner ha dichiarato che " è stata una grande partita, sapevo che avrei dovuto essere solido. Il servizio ha funzionato bene, grazie al pubblico", aggiungendo che " in questo sport può succedere di tutto " quando gli hanno chiesto dell'eliminazione a sorpresa di Alcaraz e Djokovic. " Io cerco di pensare giorno per giorno, ogni avversario è complicato e apprezzo ogni momento sul campo. Ci sono state due grandi sorprese, vediamo cosa succederà, ma sono contento di essere ancora qui e cercherò di giocare più partite possibili ".

Come è maturata la vittoria

Pronti via, il primo set vede la partenza sprint di Sinner con il break immediato nel secondo game che lo porta in breve tempo sul 3-0 per i punti ottenuti sul proprio servizio. Il controllo del numero uno del mondo è totale, strappa un altro break anche nel quarto game portandosi 4-0, l'australiano O'Connell sembra già molto scoraggiato. Dopo soli 19 minuti di gioco Jannik consolida il punteggio, 5-0, poi finisce 6-1 dopo soli 29 minuti. Nel secondo set c'è finalmente partita anche se c'è un altro inizio da incubo per l'australiano che subisce il break sull'1-1 con Sinner che allunga 3-1. Alla fine si rivelerà lo strappo decisivo perché finisce 6-4 in 50 minuti ma O'Connell è stato senz'altro più competitivo mettendo in difficoltà l'azzurro con la sua aggressività e maggiore precisione, un solo game però è finito ai vantaggi.

Nel terzo set Sinner la musica non cambia: Jannik prende subito il break nel primo game allungando nel turno di battuta, si va velocemente sul 2-0.

La differenza è netta, l'australiano prova a rimanere ancorato al match mantenendo il servizio ma lo stesso accade pure al contrario, 3-1, poi 4-2. Nel settimo game si chiude la gara: con un rovescio eccezionale Sinner prende il break, si porta sul 5-2 e serve per il match: con gli applausi del pubblico conclude trionfalmente 6-2.