Us Open, Sinner domina Hanfmann in tre set: ora il derby con Sonego

Jannik Sinner parte col piede giusto e batte in tre set (6-3 6-1 6-1) il tedesco Yannick Hanfmann (n.54 ranking) al primo turno degli Us Open. Prestazione molto convincente per il tennista altoatesino, protagonista di un vero monologo all'esordio a Flushing Meadows con una vittoria schiacciante anche nei numeri: non aveva mai ceduto così pochi game in un match del Grande Slam.

Al secondo turno affronterà Lorenzo Sonego in un derby tutto italiano. Il tennista torinese ha superato agevolmente in tre set (6-3 6-4 6-2) l'americano Nicolas Moreno de Alboran (131), arrivato dalle qualificazioni. Sinner è finora imbattuto nei derby nel circuito ATP. Ne ha disputati nove e li ha vinti tutti. Tra i due azzurri ci sono due precedenti, tutti disputati nel 2023. Sinner è avanti 2-0. Il primo nel mese di febbraio a Montpellier (6-4 6-2), il secondo a giugno sull'erba di Halle (6-7 6-4 6-4).

No issues for Jannick Sinner! He's headed for Round 2! pic.twitter.com/mEf6zsmiYw — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

La partita

Inizia bene il primo set per Jannik, che si porta subito in vantaggio di un break. Dopo due game di fila vinti ai vantaggi, l’altoatesino sale sul 3-0. Jannik conduce bene gli scambi, mettendo in mostra anche diverse sortite nei pressi della rete e sale rapidamente 5-2. Hanfmann difende con le unghie il servizio, annullando ben quattro set point. La mano di Jannik non trema e archivia il primo set 6-3.

Anche nel secondo parziale, Sinner parte forte già dall’inizio, andando avanti 15-40 sul servizio di Hanfmann. Dopo una palla break annullata, il tedesco consegna il break con un errore gratuito. Il ritmo da fondo campo imposto da Sinner è troppo elevato per l'avversario. Il tedesco prova a lasciare andare i colpi ma perde un altro servizio. Sopra di due break, il numero uno azzurro è più rilassato e continua con le discese a rete. Sotto 4-0, Hanfmann riesce a guadagnare il primo game del secondo set. La differenza in campo però è troppo evidente, Sinner annulla le prime due palle break concesse e riesce a salire 5-1. Ancora una volta la risposta e l’aggressività di Sinner mettono in crisi il tedesco sul suo servizio. Arriva ancora un break, l’azzurro chiude il secondo set 6-1.

Il match è completamente nelle mani dell'altoatesino. Dopo essere riuscito, per la prima volta nel match, a tenere il primo turno di servizio, Hanfmann va di nuovo in difficoltà nel quarto game. In un gioco che sembrava conquistato, con il tedesco avanti 40-0, Sinner riesce ad arrivare ai vantaggi e sfrutta l'occasione di strappargli il servizio e portarsi sul 3-1. Il numero uno azzurro prende il largo e vola sul 5-1. Hanfmann è ormai fuori dalla partita. L'azzutto chiude set e partita con il 6-1 finale.

Vincono Trevisan e Bronzetti

Arrivano belle notizie anche dal torneo femminile. Martina Trevisan passa al secondo turno battendo la kazaka Yulia Putintseva (n.78), per 0-6 7-6 7-6. "Sono andata oltre i miei limiti, ho sentito i crampi da inizio terzo set - le sue parole dopo il match -, ho vinto una battaglia contro il mio fisico e la mia avversaria. La cosa importante è il cuore, una delle cose che mi caratterizza. Ho cercato di dare tutto, quando ho sentito i crampi ho cercato di lasciarmi andare. Sono contentissima" . Nel prossimo turno la 29enne mancina toscana affronterà la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova, numero 9 del mondo.

La grande sorpresa la fa Lucia Bronzetti. La 24enne riminese (76) elimina col punteggio di 6-4 7-6(7/3) la numero 12 al mondo, la 27enne ceca Barbora Krejcikova, vincitrice al Roland Garros 2021. Prossima avversaria sarà la tedesca Eva Lys (n.143).