Us Open, Sinner domina McDonald e vince in 4 set dopo lo spavento iniziale

Dopo lo spavento e la sorpresa iniziale del primo set, Jannik Sinner vince in scioltezza la sua prima gara agli Us Open contro l'americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6 6-2 6-1 6-2 dopo due ore e 24 minuti di gioco. L'avvio è davvero inaspettato con l'azzurro carico di tensione e il padrone di casa che non ha sbagliato un colpo ma poi il vento è cambiato nettamente a partire dal secondo set con l'azzurro che ha dominato in lungo e in largo e con McDonald che sembrava sempre più impossibilitato a contenerlo oltre a numerosi errori gratuiti che hanno irrimediabilmente compromesso l'incontro. Il prossimo avversario sarà un altro americano, Alex Michelsen.

Le parole di Sinner

" Non ho cominciato al meglio ma la prima partita nei tornei non è mai facile. Ho cercato di rimanere mentalmente, ritrovare un po’ di ritmo nel secondo set e finalmente sono contento di aver vinto una gara nel campo centrale. Si va giorno per giorno, domani è di riposo e cercherò di trovare un po’ di ritmo in più. Il sostegno del pubblico è sempre incredibile, grazie", ha dichiarato a fine gara il numero uno del mondo intervistato a bordo campo.

Come è maturata la vittoria in quattro set

Nel primo set l'avvio è choc, non ci si aspetta un Sinner così dimesso e falloso: l'americano McDonald parte subito alla grande strappando il break all'azzurro e salendo rapidamente sul 2-0. C'è la reazione, Jannik recupera pareggiando i conti (2-2) ma non è ancora entrato in partita. Un altro servizio strappato, l'americano sale 4-2 fino a diventare imprendibile e vincere 6-2 dopo 43 minuti di gioco. Nel secondo set c'è un'altra musica e si vedono finalmente sprazzi del vero Sinner che sale agevolmente sul 4-1: McDonald mantiene il punto sul servizio ma Jannik sale 5-2 e si procura un set point sul servizio dell'americano e chiude 6-2 con lo stesso punteggio del primo ma a parti invertite dopo un'ora e 28 minuti di gioco.

Nel terzo set l'incontro cambia in maniera tanto repentina quanto inaspettata: McDonald crolla, Sinner torna ai suoi livelli e non c'è alcuno scampo: dal punteggio iniziale di 1-1 l'azzurro tira gran colpi, l'americano sbaglia tantissimo e si arriva sul punteggio di 5-1 davvero in scioltezza, tre break point e il punteggio inevitabile è di 6-1 dopo un'ora e 52 minuti di gioco.

Il quarto set diventa decisivo e il buongiorno si vede da subito: l'americano sembra aver mollato mentalmente, Sinner conquista subito un break e sale 2-0 senza concedere nemmeno un quindici all'avversario.

Sinner surges to reach Round 2! pic.twitter.com/i4iDk1xi9k — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

McDonald non c'è più, è sparito dal campo: doppi falli e palle lunghe, concede un altro break senza conquistare nemmeno un punto, 3-0 per l'altoatesino e l'avversario che ha smesso, quasi oggettivamente, di essere competitivo. Il punteggio va sul 4-0, nove giochi consecutivi per Sinner. McDonald prova a onorare l'incontro fino alla fine vincendo due game ma Jannik serve sul proprio servizio per vincere il match che chiude 6-2.