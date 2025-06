"Vai a farti fo.....". La lite tra le due tenniste è un caso

Tensione tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva, che si sono rese protagoniste di un siparietto fatto di insulti reciproci e accuse alla conclusione del match di primo turno del Bad Homburg Open, torneo Wta 500 in programma questa settimana ad Amburgo sui campi in erba del Tennis Club Bad Homburg. Una scena diventata in breve virale sul web e sui principali social network che, visti i trascorsi di entrambe le atlete, non stupisce più di tanto.

La tennista greca è uscita vincitrice dal confronto sul terreno di gioco, imponendosi in due set sulla russa naturalizzata kazaka con il risultato di 7-5 7-6. Come accade a conclusione di ogni incontro, le tenniste si sono avvicinate alla rete per la stretta di mano di rito, ma qualcosa è andato storto per il grandissimo nervosismo di Yulia Putintseva. La kazaka evita il contatto visivo con la rivale, che non gradisce il gesto e non fa nulla per nascondere tutto il suo disappunto. "Bella stretta di mano" , commenta con sarcasmo Maria, ma Yulia, con ancora addosso l'adrenalina del match in corpo, non fa spallucce e reagisce stizzita.

"Non capisco cosa vuoi che faccia" , replica, prima di rivolgere un inchino evidentemente sarcastico alla numero 86 del ranking Wta. "Trattami come un essere umano. Quando stringi la mano a qualcuno, lo guardi negli occhi" , puntualizza un'infastidita Sakkari. Inutile ogni tentativo del giudice di sedia di riportare alla ragione le due contendenti, dato che la scena va anvora avanti per qualche istante e le due rischiano seriamente di venire a contatto. "Guardati prima di parlare!" , sbotta Putintseva, che dopo un'altra ironica riverenza aggiunge senza troppi giri di parole: "Vai a farti fo***re".

La tennista greca, che sembrava aver mollato il colpo, torna sui suoi passi: "Che cosa hai detto?" , domanda. "Qui non piaci a nessuno. Nessuno. Quando stringi la mano, guarda le persone negli occhi" , aggiunge ancora. Per fortuna le due non vengono alle mani ed escono finalmente dal campo, tra lo stupore dei presenti.

Dopo la fine del match, Sakkari ha tentato di minimizzare, a differenza della rivale. "Non credo che mi inviterà a cena, né ora né mai, ma va bene così. Ho amici migliori con cui uscire. La rispetto come giocatrice, punto" , ha spiegato in conferenza stampa. Dal canto suo, Yulia sui social ci ha tenuto a ricordare alla collega che lei stessa in passato aveva avuto il medesimo atteggiamento dopo aver subito delle sconfitte in campo, ad esempio contro Emma Raducanu e contro l'italiana Martina Trevisan. La kazaka pubblica il saluto "no look" a lei criticato dalla greca e commenta così: "Quando stringi la mano, guarda l’altra persona negli occhi… è lì che la trama si infittisce" , scrive Putintseva, aggiungendo l'emoticon del pagliaccio.

"Non che mi interessi, ma le ho stretto la mano come fanno la maggior parte delle donne, decisamente non seguendo il protocollo dell'abbraccio a cui alcuni uomini sembrano tenere tanto"

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg pic.twitter.com/Wgrf10sQcu — Owen (@kostekcanu) June 22, 2025

, conclude la tennista 30enne.