Volandri sull'esclusione di Fognini dalla Coppa Davis: "Non mi ha lasciato scelta"

Le parole di Fabio Fognini nel corso dell'intervista a "Belve" da parte di Francesca Fagnani fanno sicuramente rumore visto il tema delicato sulla mancata convocazione in Coppa Davis nel 2023 per la fase a gironi di Bologna. Se l'ex tennista ha spiegato di non aver avuto alcun chiarimento né confronto con il capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri, quest'ultimo in realtà già due anni fa aveva rilasciato un'intervista spiegando le motivazioni sull'assenza di Fognini dal gruppo azzurro.

Le spiegazioni di Volandri

In un articolo di Supertennis datato settembre 2023, Volandri aveva già spiegato la sua verità riferendosi all'ultimo periodo di quella stagione vissuto dal tennista ligure che aveva inanellato "ritiri e problemi fisici. Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis: massima integrità fisica e altissime motivazioni ". Due anni fa, quindi, Fognini non era per nulla al top della condizione fisica per essere convocato.

Volandri aveva poi spiegato, nel dettaglio, quali fossero i problemi di Fognini. " Al pettorale e al tendine del piede, che gli hanno compromesso il torneo di San Marino e lo hanno costretto al ritiro a Como. Tanto che, mentre ero a New York, ho ricevuto la telefonata di un membro del suo staff medico che già in quel momento mi parlava di un Fabio in pessime condizioni. A quel punto, a proposito di motivazioni, ha deciso di mettere il suo recupero prima di ogni altra cosa, Nazionale compresa", aveva dichiarato Volandri poco più di anni fa. " Ho rispettato la sua volontà ma non mi ha lasciato scelta, questa è la verità".

Le risposte di Fognini

A sentire, invece, l'intervista di Fabio Fognini delle ultime ore nella popolare trasmissione di Rai Due, dal suo punto di vista le cose non sarebbero andate in questo modo. " Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era lui, Volandri: ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente ”, ha esordito, prima di dire la sua quando gli è stata chiesta dell'esclusione in Coppa Davis.