Wimbledon 2025, i montepremi: tutte le cifre di vincitore e partecipanti

Siamo alla vigilia della finale maschile a Wimbledon, una giornata importante per i due campioni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che dovranno prepararsi per domani, quando si troveranno ancora una volta a scontrarsi per il titolo dei Championships. Il torneo più prestigioso della stagione si chiuderà dunque domenica 13 giugno, e al vincitore spetterà un montepremi di tutto rispetto.

L'edizione 2025 di Wimbledon, infatti, ha raggiunto una cifra record per quanto riguarda il montepremi. Stiamo parlando infatti di 53,5 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro), con un aumento del 7% rispetto all'anno scorso. Un autentico tesoro per chi si troverà ad alzare l'ambita coppa. La decisione è stata presa dagli organizzatori della All England Tennis Club Limited che hanno voluto aumentare il montepremi dopo averlo ridimensionato durante il Covid.

Andiamo dunque a vedere i premi in palio. Per prima cosa abbiamo la coppa e il piatto che vengono donati rispettivamente al vincitore del torneo maschile e alla vincitrice del torneo femminile. Si tratta di due assolute icone, simbolo indiscusso di gloria e prestigio. A ciò, ovviamente, si aggiunge il montepremi stellare. Per questa 138° edizione, come abbiamo detto, gli organizzatori hanno voluto incrementare la cifra, già elevata. In totale sono state messe sul piatto 53,5 milioni di sterline, che saranno spartite fra i 256 partecipanti del torneo. I premi in denaro per gli uomini e le donne saranno identici.

Per quanto riguarda il torneo singolare maschile e femminile, al vincitore andranno 3 milioni di sterline. Per aver disputato la finale, invece, il premio è di 1.520.000 di sterline. A seguire abbiamo il premio per aver disputato la semifinale, calcolato a 775.000 sterline, i quarti (400.000 sterline), gli ottavi (240.000 sterline), il terzo turno (152.000 sterline), il secondo turno (99.000 sterline), e il primo turno (66.000 sterline).

Ecco invece i premi per il doppio maschile e femminile. Si tenga presente che, in questo caso, la cifra va divisa tra i due tennisti che partecipano insieme alla competizione. Alla coppia vincitrice spettano 680.000 sterline.

Il premio per aver disputato la finale è invece fissato a 345.000 sterline. A seguire abbiamo il premio per la semifinale (174.000 sterline), i quarti (87.500 sterline), gli ottavi (43,720 sterline), secondo turno (26.000 sterline) e primo turno (16.500 sterline).