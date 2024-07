Wimbledon, Djokovic vince in scioltezza: Holger Rune sconfitto in 3 set

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è anche Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon: il serbo ha vinto nettamente in tre set contro il danese Holger Rune con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Ai quarti di finale il serbo se la vedrà contro l'australiano Alex De Minaur (numero 9 del ranking Atp) che poche ore prima aveva battuto il francese Arthur Fils, numero 34 Atp, in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Grandissimi i meriti di Nole ma molto alti i demeriti di Rune che non ha giocato ai livelli abituali: in maniera spesso "facile" il numero due del mondo ha avuto la meglio contro un avversario che si pensava potesse opporre maggiore resistenza. In questo modo il serbo conquista per la 15esima volta il quarto di finale a Wimbledon ma per ben 60 volte nella sua carriera è arrivato ai quarti di uno Slam.

Djokovic vince in scioltezza

Nel primo set, nonostante l'evidente fasciatura al ginocchio a seguito dell'operazione al menisco, in campo c'è solo il numero due del mondo: il serbo inizia in maniera sprint strappando il break al danese al secondo game e salendo facilmente sul 3-0. Dopodiché gli servono soltanto 29 minuti per fare suo il set che chiude con il punteggio di 6-3. Nel secondo set la gara si fa più equilibrata: il danese sale di livello, Nole sembra accusare qualche dolore agli addominali. L'equilibrio si spezza nel settimo game quando, sul punteggio di 3-3, con una zampata delle sue Djokovic strappa il break salendo 4-3 e confermando sul proprio turno di servizio con il danese che gioca in maniera troppo fallosa e non conquista nemmeno un quindici. Si arriva sul 5-4 con il serbo a servire per il set che ottiene dopo aver salvato una palla break, finisce 6-4.

Il terzo set è una passerella verso una vittoria nient'altro che scontata vista la precaria preparazione a causa del lungo stop per infortunio: subito 2-0 per Djokovic con un altro break in apertura, i due protagonisti tengono i rispettivi turni di battuta fin sul 4-2 quando Rune, non in serata, con un doppio fallo regala al serbo il 5-2 e la comoda possibilità di servire per vincere il match: finisce così 6-2 tra gli applausi del Centrale.

La polemica del serbo

Al termine della gara, nella consueta intervista a bordo campo, Djokovic ha fatto i complimenti al suo avversario. " Sono molto contento, penso che Holger non abbia giocato al meglio, non è stata una partenza facile la sua, forse ha sentito la tensione più di me, mentre io ho trovato il modo giusto per affrontare subito al meglio la partita, sono contento che la vittoria sia arrivata in tre set e in modo solido ". Subito dopo, ecco che il serbo se l'è presa con il pubblico che avrebbe "preferito" tifare per il danese. " A tutti quelli che hanno mancato di rispetto a me e agli altri giocatori dico 'Goooood night'. ho sentito i buu. Io rispetto chi è venuto qui e ha pagato il biglietto, ma a tutti dico che ho giocato anche in condizioni maggiormente avverse e tutto questo non mi tocca ".