Wimbledon, è l'ora del derby Sinner-Berrettini: 3-2 | Diretta

I punti chiave La gara in diretta: 1° set

Il periodo d'oro che vive il tennis italiano è certificato, ancora una volta, anche dall'attesa degli inglesi per la sfida tra il numero uno del mondo, Jannik Sinner, e Matteo Berrettini (numero 59 del ranking Atp) che sta tornando ad alti livelli e su quest'erba è già stato finalista nel 2021. L'organizzazione del torneo di Wimbledon ha scelto il palcoscenico migliore per la sfida tra i due azzurri nell'ultimo incontro di giornata del Campo Centrale. Unica nota negativa il sorteggio-beffa con un tabellone che li vede già scontrarsi soltanto al secondo turno. Per l'altoatesiono e il tennista romano c'è un solo precedente: la sfida dello scorso anno ai sedicesimi di finale del torneo di Toronto con Sinner che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Chi tra i due vincerà la gara, al terzo turno affronterà il vincitore della sfida tra il serbo Kecmanovic e l'olandese Griekspoor.

5° game, Sinner al servizio: ancora ottime prime palle, il punteggio va rapidamente sul 40-0 e poi vince il gioco, punteggio di 3-2.

4° game, anche Matteo serve in maniera molto potente con traiettorie insidiose, c'è molto equilibrio: 40-15 e 2-2.

3° game, Jannik piazza un altro ace, il servizio è molto potente e sicuro, sale 40-0 e vince il gioco, 2-1.

2° game, alla battuta adesso c'è Berrettini: come il connazionale piazza il suo primo ace, con una gran prima si porta sul 40-15 e chiude con servizio e volee, 1-1.

1° game, tra

gli applausi del pubblico il primo a servire è Jannik Sinner: il primo 15 è dell'altoatesino che sale 40-15 e chiude con un ace, 1-0.

I giocatori sono scesi in campo alle 19.45 un breve riscaldamento poi il via alla gara.