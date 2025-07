Wimbledon, è l'ora di Sinner-Shelton: chi è l’americano avversario di Jannik

È arrivato il gran giorno dei quarti di finale di Wimbledon per il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, che arriva alla sfida contro l'americano Ben Shelton con più dubbi che certezze. Il problema al gomito rimediato nella gara contro il bulgaro Dimitrov vinta per ritiro dell'avversario lo ha costretto a un blando allenamento al chiuso per una mezz'oretta con il suo staff anche se la risonanza magnetica non avrebbe evidenziato problemi di una certa gravità.

Chi è Shelton

Nato nel 2002, l'americano è l'attuale numero 10 del mondo ed è un mancino, caratteristica che da sola potrebbe dare fastidio al nostro Jannik. A soli 10 anni ha iniziato a prendere confidenza con la racchetta giocando con il padre e allenatore, Bryan, che lui definisce la sua "più grande ispirazione". Bryan ha lasciato l'Università della Florida dopo 11 anni nel giugno 2023 per viaggiare con il figlio in tour per il mondo praticamente undici mesi l'anno. Il primo titolo Atp è stato conquistato a Tokyo nel 2023 unendosi al padre e diventando la quarta coppia padre-figlio a vincere un campionato a livello di tour nell'era Open. Raggiunti i quarti di finale degli Australian Open a 20 anni. Negli anni universitari, ha ottenuto un record di 65 vittorie e 10 sconfitte in singolare in due stagioni per l'Università della Florida.

I precedenti con Sinner

Sinner e Shelton si sono già incontrati sei volte e i numeri sono incoraggianti per l'altoatesino che vanta cinque vittorie e una sola sconfitta che risale alla loro prima sfida agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai nel 2023. Nello stesso anno Sinner si è preso la rivincita al terzo turno del torneo di Vienna mentre nel 2024 Jannik ha sempre vinto a iniziare da Indian Wells agli ottavi, sempre agli ottavi di finale di Wimbledon e successivamente anche al Masters 1000 di Shanghai. L'ultima vittoria di Sinner risale alla semifinale degli Australian Open di quest'anno quando si è imposto nettamente in tre set.

Dove vedere la gara

Con inizio previsto non prima delle ore 15 perché prima

Shelton Sinner for a semifinal spot pic.twitter.com/pPkKaOLz4q — US Open Tennis (@usopen) July 7, 2025

si giocherà, sul campo numero 1 di Wimbledon la gara tra Swiatek e Samsonova, gli appassionati potranno vedere la gara tra Sinner e Shelton sui canali Sky Sport dedicati al tennis, sull'app Sky Go e in streaming su Now Tv.