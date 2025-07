Wimbledon, lunedì Sinner-Dimitrov: chi è l’avversario di Jannik e dove vedere la gara

Archiviati i primi tre turni, lo Slam di Wimbledon entra nella fase più "calda" con l'avvio degli ottavi di finale. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, dopo aver battuto nettamente in tre lo spagnolo Martinez, nella giornata di lunedì 7 luglio si ritroverà di fronte una vecchia conoscenza e un avversario davvero "tosto" anche su questa superficie, il tennista bulgaro Grigor Dimitrov attuale numero 21 del ranking Atp.

Cosa sappiamo dell'avversario

Con un passato da numero al mondo nella categoria juniores, ha vinto nove titoli tra cui il Masters 1000 di Cincinnati nel 2017 ma soprattutto le Atp Finals nello stesso anno. Per ben due volte è stato tra i primi dieci giocatori nel mondo, al terzo posto nel 2017 e al decimo nel 2024. Se il suo colpo preferito è il rovescio lungolinea, come anticipato è Wimbledon il suo torneo preferito così come le superfici, erba e cemento. Dimitrov sarà un avversario ostico per il modo rapido di muoversi in campo, il pericoloso rovescio a una mano e un gioco che spesso è imprevedibile.

Nelle ultime ore, Sinner ha speso parole d'elogio per il suo prossimo avversario sottolineando che " ha colpi che possono far male" ed è un giocatore " molto diverso da quelli che ho affrontato finora. Sarà importante servire bene, cercare di rispondere il più possibile. Vediamo come va. Sono contento di essere di nuovo in campo e di capire cosa funziona e cosa va migliorato" .

Quali sono i precedenti

I due giocatori si sono affrontati cinque volte, quattro volte ha vinto Sinner e una sola Dimitrov la prima volta che si sono scontrati nel 2020 agli Internazionali di Roma con il bulgaro vincitore in tre set. Poi sono arrivate due vittorie di Jannik nel 2023, la prima agli ottavi di Miami e la seconda ai quarti di finale a Pechino. Nel 2024 l'altoatesino si è imposto nella finale del Masters 1000 ancora una volta di Miami e ai quarti di finale del Roland Garros.

Dove vedere la gara in tv

In attesa di conoscere l'orario, gli appassionati potranno seguire Sinner-Dimitrov in diretta tv sui canali Sky Sport dedicati, sull'app Sky Go e in streaming anche su Now Tv.

Per arrivare agli ottavi di finale, il bulgaro nel terzo turno ha battuto in tre set al terzo turno l'austriaco Sebastian Ofner, numero 165 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 (0) in poco più di due ore di gioco.