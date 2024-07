Wimbledon, Musetti nella storia: il 3-1 a Perricard vale i primi quarti di finale in uno Slam

Il tennista toscano, dopo essere stato sotto nel parziale, con eleganza e tanti vincenti, porta a casa l'ottavo di finale in quattro set e conquista, per la prima volta in carriera, un quarto in uno Slam. Il suo avversario uscirà dalla sfida fra Fritz e Zverev ma intanto l'italiano sale al numero 19 in classifica Atp