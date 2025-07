Wimbledon, si rinnova la sfida Sinner-Djokovic: precedenti e dove vedere la gara

Sarà la loro decima sfida ma il valore è immenso, potenzialmente storico e va al di là delle statistiche tra i due: Jannik Sinner e Novak Djokovic uno di fronte all'altro nella semifinale di Wimbledon con il numero uno del mondo che insegue la sua prima finale sulla "sacra" erba londinese e il serbo per quello che potrebbe essere il suo ultimo tentativo, qui, per provare a vincere lo Slam (sarebbe l'ottavo e il 25esimo in totale). La semifinale si giocherà sul Campo Centrale e sarà la seconda in programma dopo l'altra semifinale tra l'americano Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Come arrivano alla gara

Per motivi opposti, Sinner e Djokovic hanno in comune in questo momento le non perfette condizioni fisiche: Jannik si è ancora allenato con il braccio destro fasciato per proteggere il gomito anche se nella gara con Ben Shelton ha dimostrato di aver smaltito ogni scoria dalla gara precedente contro Dimitrov quando si era fatto male scivolando sul terreno, Djokovic ha invece cancellato l'allenamento di ieri probabilmente per scopi precauzionali dopo la brutta caduta nel corso del primo match point contro Flavio Cobolli.

Le parole di Jannik

" Io e Novak ci conosciamo perché abbiamo giocato parecchio. Quindi capiamo cosa funziona e cosa no ", ha dichiarato Sinner alla vigilia della sfida ricordando poi che " non ho mai vinto contro di lui qui a Wimbledon, quindi sarà una sfida molto, molto dura ma rispetto al 2023 sono un giocatore diverso, ho più fiducia in me stesso. Sono maturato e cresciuto. Ma so anche che devo continuare a lavorare duramente se voglio restare a questi livelli".

I precedenti: Sinner conduce 5-4

In totale sono state già nove le sfide tra i due ma sull'erba di Wimbledon i due precedenti sono stati vinti da Djokovic: nel 2022 c'è stata la grande rimonta del serbo che era sotto di due set, nel 2023 pur con una gara tirata l'ha vinta Nole in tre set. Ecco un altro significato della sfida odierna, la prima vittoria che l'altoatesino insegue contro la leggenda vivente del tennis al Championship. In totale, invece, Sinner è avanti 5 vittorie a 4 contro Djokovic e ha vinto nelle ultime tre occasioni: nel 2023 alle semifinali di Coppa Davis, nel 2024 in semifinale agli Australian Open e nello stesso anno nella finale del Masters 1000 di Shanghai.

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati potranno vedere la gara sui canali Sky Sport dedicati, sull'app Sky

Go e in streaming su Now Tv. Come accennato prima, sarà la seconda gara dopo Fritz-Alcaraz che scenderanno in campo alle ore 14.30 italiane. È ipotizzabile, dunque, che Sinner-Djokovic si giocherà non prima delle 16.30/17.