Wimbledon, Sinner debutta contro Hanfmann: DIRETTA

Ci siamo: il torneo dello Slam più prestigioso del mondo, la "sacra" erba di Wimbledon entra finalmente nel vivo e finisce l'attesa per vedere in campo Jannik Sinner contro il tedesco Yannick Hanfmann (95 del ranking Atp) nella gara che vale l'accesso al secondo turno dove, in caso di vittoria dell'azzurro, andrebbe in scena il derby contro il caro amico Matteo Berrettini che ha battuto l'ungherese Marton Fucsovics, numero 70 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2, 3-6, 6-1 dopo quasi tre ore di

gara. Sinner è alla sua prima volta da numero uno del tabellone in un torneo dello Slam, la seconda in assoluto considerando l'Atp di Halle che si è da poco concluso e gli ha consegnato il primo trofeo su un campo verde.

