Wimbledon, Sinner doma in rimonta Halys e conquista gli ottavi di finale

Jannik Sinner vola negli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista 'altoatesino ha battuto in un match del terzo turno il francese Quentin Halys (n. 79 Atp), con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 in 2h27'.

Una vittoria più sofferta del previsto per l'azzurro, sembrato in ottima forma nei primi due turni contro Cerundolo e Schwartzman. Aveva di fronte il 27enne francese Quentin Halys, che ha ben impressionato soprattutto nel primo set prima di calare inesorabilmente nel prosieguo del match. Contava vincere e Sinner ci è riuscito rilanciando le sue ambizioni nel Major londinese, dove l'anno scorso ha raggiunto i quarti di finale, sconfitto da Djokovic. Ora aspetta di conoscere il suo avversario che uscirà dal confronto tra lo svedese Mikael Ymer e il colombiano Daniel Elahi Galàn.

SINNER VOLA AGLI OTTAVI



Jannik, dopo aver perso il primo set, vince in rimonta contro il francese Halys #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Sinner pic.twitter.com/nCEVgtYJlv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 7, 2023

La partita

Il primo set è davvero complicato per Sinner. L'altoatesino fa tutto male, dal servizio agli errori all'atteggiamento, troppo remissivo con l'avversario che dà fondo a tutte le sue energie nel tentativo di conquistare uno storico quarto turno. Halys mette in difficoltà Jannik col ritmo e conquista la vittoria per 6-3. Difficile per il francese mantenere un livello così alto per cui cala inevitabilmente. Sinner nel frattempo sale di colpi, cominciando a salire di rendimento col servizio e riesce a chiudere il 2° set con due break. Nel terzo l'azzurro è bravo ad accelerare dopo un avvio combattuto. Lo scatto decisivo avviene dopo il 2-2, con tre game consecutivi vinti dall'altoatesino, che viene solo parzialmente riavvicinato da Halys: il 5-3 è una gioia effimera per il francese, con Jannik a chiudere subito i giochi sul 6-3.

Jannik ha messo in campo solo il 54% di prime in questo parziale, tuttavia l'avversario è stato poco incisivo in risposta (solo 5 punti vinti). Nel quarto set l'altoatesino torna in campo con la testa altrove e si fa strappare il servizio in apertura di quarto set e finisce subito sotto 2-0. Jannik è bravo però a restare aggrappato al servizio del francese e nel terzo game recupera lo svantaggio. Ma non è ancora finita, Halys ha di nuovo la chance di mettere la testa avanti con una palla break, il numero 1 italiano si salva con due seconde rischiosissime ma efficaci e infine chiude per il 2-2. Il break però arriva nel nono gioco quando la situazione rischiava di complicarsi per l'altoatesino che sale 5-4 e chiude finalmente il match.

Sinner survives @janniksin surges back from a set down against Quentin Halys 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/zlI2Cg4XpM — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023