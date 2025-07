Wimbledon, Sinner-Nardi: a che ora e dove vederla

Dopo la magnifica prestazione di ieri di Fabio Fognini - che si è arreso soltanto al quinto set a Carlos Alcaraz -, oggi è il giorno di Jannik Sinner che alle 14 italiane (le 13 a Londra) debutta sull'erba di Wimbledon affrontando nel derby tutto italiano Luca Nardi, il numero 95 del ranking Atp.

Non ci sono precedenti tra l'altoatesino e il pesarese ma Sinner ha finora vinto tutti e 14 i derby disputati contro avversari italiani nel circuito Atp. Il Giornale seguirà la gara in diretta e fornirà aggiornamenti in tempo reale. In tv sarà visibile sui canali Sky Sport e in streaming su Now Tv.